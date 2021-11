Tênis de mesa: equipes brasileiras dominam Pan-Americano

O Brasil brilhou nas disputas por equipes do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa realizado em Lima (Peru), conquistando tanto os títulos no masculino como no feminino.

O primeiro triunfo veio com Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jessica Yamada, que superaram a equipe do Canadá por 3 a 1 na decisão na última sexta-feira (19). “O mais importante foi o comprometimento delas com a luta. O compromisso de fazer o melhor possível em cada ponto, independente do resultado. Esse foco foi fundamental em todos os confrontos. Elas já conhecem o caminho. Venceram o Pré-Olímpico, ou seja, bastava manter a crença nesse caminho. Estou muito satisfeito por termos conseguido aqui”, declarou o treinador Lincon Yasuda à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

É OUROOOOOOOOO! 🥇🏓 O 🇧🇷 é campeão pan-americano de tênis de mesa, na disputa por equipes feminina. Bruna Takahashi, Jessica Yamada e Carol Kumahara superaram o 🇨🇦 por 3 x 1. Que jeito maravilhoso de começar o fds! 🏆 pic.twitter.com/qODIWfH1Bn — Time Brasil (@timebrasil) November 19, 2021

O segundo ouro do dia foi alcançado pela equipe masculina, formada por Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy e Eric Jouti. Os brasileiros superaram na grande decisão o Chile por 3 jogos a 1, também na sexta-feira, na Villa Deportiva Nacional.

“Estou muito feliz, conseguimos ganhar o torneio mesmo sem o Hugo [Calderano]. As outras equipes fizeram jogo muito duro, mas isso mostra que o nível da América Latina está melhorando bastante. Enfrentamos o Chile na fase de grupos, mas na final eles valorizaram bem mais. É bom demais terminar assim”, declarou Vitor Ishiy.

É OUROOOOOOOOO! 🥇🏓 Campeão no feminino, campeão no masculino! 🏆🏆 Tsuboi, Jouti e Ishiy derrotam o 🇨🇱 na final e vencem a disputa por equipes no Pan de tênis de mesa. Desde a criação do torneio, em 2017, só deu 🇧🇷 no alto do pódio entre os homens. 😎 pic.twitter.com/dnAh4fAm8I — Time Brasil (@timebrasil) November 20, 2021

Além dos títulos nos torneios por equipes, em Lima o Brasil foi ouro no individual masculino, com Hugo Calderano, e nas duplas mistas, com Bruna Takahashi e Vitor Ishiy. No total foram nove medalhas conquistadas, sendo quatro de ouro, uma de prata e quatro de bronze.