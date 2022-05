Tentando embalar no Brasileiro, Fluminense visita o Fortaleza

O Fluminense visita o Fortaleza, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (22) no estádio do Castelão, em busca de uma vitória que possa amenizar a frustrante campanha da equipe na Copa Sul-Americana. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

O Tricolor das Laranjeiras chega em um momento complicado, praticamente desclassificado da competição continental após empatar sem gols com o Unión Santa Fe (Argentina) na última quinta-feira (19). Após este resultado, o Fluminense precisa bater o Oriente Petrolero (Bolívia) por ao menos seis gols de diferença, além de torcer por um empate entre Santa Fe e Junior Barranquilla (Colômbia).

Treino finalizado em Fortaleza. Domingo é dia de @brasileirao! 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/twuk8irdVj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 21, 2022

Já no Brasileiro, onde soma oito pontos após seis rodadas, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz precisa pontuar fora de casa para não se desgarrar de vez do pelotão da frente da competição. Sem tempo para treinar, a expectativa é que o comandante do Fluminense não faça grandes mudanças na equipe.

Porém, duas posições nas quais se esperam novidades são as laterais, nas quais os atuais titulares têm sido alvos de muitas críticas. Assim, uma possível formação é: Fábio; Yago (Samuel Xavier), Nino, David Braz e Pineida (Marlon); André, Wellington, Nathan e Ganso; Luiz Henrique e Cano.

Se o Fluminense é criticado por sua fraca performance em competições continentais, o Fortaleza depende apenas de si mesmo para avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Para isto precisa ao menos empatar diante do Colo-Colo (Chile) na próxima quarta-feira (25) no estádio Monumental de Santiago.

Último treino concluído. Foco e muito trabalho que amanhã tem Leão pelo Brasileirão. 🦁 📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC #Brasileirao pic.twitter.com/TahGivvt0I — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 21, 2022

A equipe brasileira e a chilena têm os memos sete pontos, mas o Fortaleza ocupa a segunda posição da classificação por ter melhor saldo de gols (0 a -3). A liderança da chave é do River Plate (Argentina), com 13 pontos.

Com este jogo decisivo pela frente a grande dúvida do técnico Juan Pablo Vojvoda é poupar ou não poupar no Brasileiro, sendo que na competição nacional o Fortaleza precisa pontuar para deixar a lanterna. Assim, a provável escalação da equipe deve ser: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Capixaba; Moisés e Silvio Romero.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fortaleza e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: