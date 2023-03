Terceira fase da Copa do Brasil, com 32 times, tem duelos definidos

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, a primeira com jogos de ida e volta, foram definidos por sorteio nesta quarta-feira (29), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A competição mais democrática do futebol nacional, por reunir clubes de todos os estados – da Séria A à Série D – prevê premiação de R$ 3,3 milhões a cada equipe que avançar às oitavas de final.

Os confrontos, entre os dias 12 a 26 de abril, reunirão 32 times. Além de 20 clubes classificados na etapa anterior, outros 12 estrearão na competição na terceira fase. Entre eles estão times que disputam a Libertadores (Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Atlético-MG), além de Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste, que herdou a vaga do Fortaleza), Paysandu (campeão da Copa Verde), Cruzeiro (campeão da Série B do Brasileiro 2022) e São Paulo (nono colocado da Série A do Brasileiro, que ficou com a vaga do Fortaleza).

A CBF destinou um valor recorde de premiação – cerca de R$ 500 milhões – para a edição deste ano da Copa do Brasil, a ser distribuído de forma escalonada aos times que avançam na competição. Desta forma, o campeão pode chegar a faturar R$ 70 milhões, enquanto o vice receberá R$ 30 milhões. Ao todo 92 times entram em campo do início ao fim do torneio.

Jogos de ida da Copa do Brasil 2023:

Botafogo (SP) x Santos (SP)

Nova Iguaçu (RJ) x América (MG)

Coritiba (PR) x Sport (PE)

Náutico (PE) x Cruzeiro (MG)

Atlético (MG) x Brasil de Pelotas (RS)

Volta Redonda (RJ) x Bahia (BA)

Ypiranga (RS) x Botafogo (RJ)

ABC (RN) x Grêmio (RS)

Flamengo (RJ) x Maringá (PR)

Ituano (SP) x São Paulo (SP)

Paysandu (PA) x Fluminense (RJ)

Remo (PA) x Corinthians (SP)

Internacional (RS) x CSA (AL)

Fortaleza (CE) x Águia de Marabá (PA)

CRB (AL) x Athletico (PR)

Palmeiras (SP) x Tombense (MG)