Tiquinho decide e Botafogo vence para ampliar vantagem no Brasileiro

Graças a um gol de pênalti do atacante Tiquinho Soares, o Botafogo superou o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (22) na Arena Pantanal, e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para cinco pontos sobre o vice-líder Palmeiras, que perdeu pelo placar mínimo para o Bahia na última quarta-feira (21). Com os três pontos garantidos fora de casa, o Alvinegro chegou ao total de 27 pontos.

FIRME NA LIDERANÇA! 💪🏾😤 Fogão vence o Cuiabá com gol de Tiquinho Soares e aumenta vantagem na ponta do Brasileirão. É O GLORIOSO! 🚀🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/SnGpCp26TB — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 23, 2023

Apesar de sair de campo com a vitória final, o time de General Severiano não teve uma grande atuação, sofrendo em alguns momentos pressão do Dourado, que finalizou 23 vezes no confronto. Com isso, o gol da vitória saiu apenas aos 14 minutos do segundo tempo, graças à eficiência de Tiquinho Soares em cobrança de pênalti. Com este gol o camisa nove do Botafogo permanece na liderança isolada da artilharia do Brasileiro, agora com nove gols.

Flamengo goleado

Quem teve uma jornada para esquecer foi o Flamengo, que visitou o Bragantino e tomou uma goleada de 4 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em partida transmitida, ao vivo, pela Rádio Nacional.

CHEIRO DE GOLEADA! Com gols de Eduardo, Alerrandro e Henry Mosquera (2x), o Red Bull Bragantino venceu o Flamengo por 4 a 0, no Nabizão, pela 11ª rodada do @Brasileirao. 🎶 Olê, lê, ô, Bragaaaaaaaaaantinooooooooooo! 🎶 VAAAAMOS, MASSA BRUTA! pic.twitter.com/JEKLgzD7rb — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 23, 2023

O destaque da grande atuação do Massa Bruta foi o jovem atacante colombiano Mosquera, que marcou dois gols. O zagueiro Eduardo Santos, de cabeça, e Alerrandro completaram o placar, que levou o Bragantino à 9ª posição da classificação com 17 pontos. Já o Rubro-Negro permaneceu com 19, caindo para a 4ª colocação.

Derrota e confusão

Mas a nota mais triste desta noite de quinta-feira teve como palco o estádio de São Januário. Após acompanhar o Vasco ser derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, parte da torcida cruzmaltina protagonizou atos de violência, lançando sinalizadores no gramado e estourando bombas nas arquibancadas. Lamentável episódio que lembra a confusão que ocorreu na Vila Belmiro na última quarta-feira (21) e que levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a aplicar uma punição.

VITÓRIA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 🇳🇬 Fora de casa, vencemos o Vasco por 1 a 0, com gol de Morelli e conquistamos mais três pontos importantíssimos no @Brasileirao!#VASxGOI (0x1)#Brasileirão23 pic.twitter.com/YObNkyuDPw — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 23, 2023

O revés em casa foi um duro golpe para o Vasco, que permanece na vice-lanterna com apenas 6 pontos conquistados e que vê um adversário direto na luta contra o rebaixamento se afastar. Com os três pontos o Esmeraldino chega ao total de 11, na 17ª posição. O único gol da partida foi marcado pelo volante Morelli.

Outros resultados:

Grêmio 3 x 1 América-MG

Coritiba 0 x 1 Internacional