Tite confirma Brasil com DNA ofensivo diante de Gana

O técnico Tite confirmou que o Brasil enfrentará Gana, na próxima sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre, com uma formação muito ofensiva, que contará com um quinteto ofensivo composto por Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior. O amistoso será o penúltimo antes do início da Copa do Catar (que terá o jogo inaugural no dia 20 de novembro).

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (21), o comandante do time do Brasil afirmou que esta formação é fruto do talento destes jogadores, que representam uma nova geração do futebol brasileiro: “[A característica] não é minha, mas é da característica e do talento deles. É da característica e do talento dos atletas, de uma nova geração, que foram reconhecidos por técnicos da base. [Técnicos] que fizeram esses garotos amadurecerem e vestirem a camisa da seleção com tanta expectativa, responsabilidade e alegria”.

Além do jovem quinteto ofensivo, a seleção brasileira contará com cinco defensores muito experientes, com destaque para a presença do zagueiro Éder Militão na lateral-direita. Com isso, o Brasil entrará em campo com a seguinte escalação: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

Porém, mesmo com uma equipe tão ofensiva, o treinador não acredita que o Brasil ficará exposto na defesa, pois ele prioriza uma característica na armação da sua equipe, o equilíbrio: “Equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. Toda vez que fugimos desse patamar corremos riscos. O Paquetá é um segundo meio-campista que traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo colocamos em campo um lateral-direito que dá equilíbrio defensivo [Éder Militão]. Os nossos objetivos são criar e marcar gols, mas mantendo a consistência. Com equilíbrio uma equipe está mais próxima da vitória”.

Após o jogo de sexta contra Gana, o Brasil volta a entrar em campo quatro dias depois, quando mede forças com a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris.