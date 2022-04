Tite diz que seleção superou as expectativas diante da Bolívia

O técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou que sua equipe superou as expectativas na goleada de 4 a 0 sobre a Bolívia na noite desta terça-feira (29), pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), em partida disputada nos 3.600 metros de La Paz.

Aquele abraço de boa noite! Hoje é dia de dormir feliz com a vitória da #SeleçãoBrasileira 😴🇧🇷 Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/MaHkkB9lk8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 30, 2022

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Sim [superou] qualquer expectativa que pudesse colocar em cima desse desempenho, em termos de análise qualitativa e quantitativa. Viemos para cá com tantas adversidades e fazer um placar tão elástico, com um número importante de finalizações, mantendo nível e alternando sem perder o modelo”, declarou o comandante do Brasil em entrevista coletiva após a partida.

Quem também destacou a performance do Brasil na altitude de La Paz foi o atacante Richarlison, autor de dois gols. “Jogo muito difícil aqui na altitude. O professor armou uma tática com a qual a equipe jogou muito bem. Estão todos de parabéns. Valeu o esforço. Seguimos em busca de todas as vitórias”, afirmou em mensagem divulgada nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Hora de ouvir o artilheiro da noite. É o Pombo, não tem jeito! 🕊️ pic.twitter.com/G1mmLTnShN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 30, 2022

Sorteio dos Grupos da Copa

Após a disputa da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, as atenções se voltam para o sorteio dos Grupos do Mundial, que está marcado para ser realizado na próxima sexta-feira (1), a partir das 13h (horário de Brasília), em Doha (Catar).

🏆😍 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐫𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐧… pic.twitter.com/a8DUCcfdI7 — FIFA.com (@FIFAcom) March 29, 2022

Veja aqui a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.