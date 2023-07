Torcida vibra com entrada de Marta na Seleção Brasileira

Com gritos ensurdecedores, aplausos e muita bateria, os torcedores que se concentraram na manhã de hoje (24), no espaço Nossa Arena, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, vibraram com a entrada de Marta, que substituiu Ary Borges, a grande estrela do jogo, responsável por fazer três gols na partida de hoje.

A Seleção Brasileira de futebol feminino venceu o Panamá por 4 a 0, na estreia da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em Adelaide, na Austrália. “Olê, olê, olá, Marta, Marta”, cantaram os torcedores.

Marta, que já foi considerada a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades e é a maior artilheira da Seleção Brasileira, é a grande ídola de milhões de brasileiros e pessoas em todo o mundo. Como da pequena Mellyssa, 10 anos, que, ao contrário de Marta, costuma jogar de goleira. “Gosto da Marta. Vim assistir ao jogo de futebol feminino e estou achando muito legal”, disse ela à Agência Brasil.

“Achei que foi uma estreia maravilhosa. Agora, vamos pegar um time [a França] um pouco mais difícil. Mas me emocionei muito porque essa vai ser a última Copa do Mundo da Marta. Essa foi a última estreia dela numa Copa e eu fiquei bem emocionada. A Marta fez tudo pelo futebol e, se hoje nós temos um pouquinho de espaço, isso é por causa dela”, disse a professora de futebol feminino Tayná Vieira, 24 anos.

O professor de Educação Física e do Projeto Vida Corrida, Alexsandro Matos, 39 anos, que levou diversas crianças do projeto para ver a partida de hoje, aprovou o jogo do Brasil.

“A expectativa era grande com essa vitória e achei maravilhosa. As crianças aqui se divertiram bastante. Foi um ótimo jogo. Foi uma apresentação ótima e espero que, contra a França, seja melhor ainda”, acrescentou.



Torcedores vibraram, no Nossa Arena, em São Paulo, com vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá – Foto Paulo Pinto/Agência Brasil

Para ele, a jogadora Marta é “uma grande representante do Brasil”, e “não só no futebol”, acrescentou. “Amo a Marta, ela é demais”, disse.

A empreendedora Isabela Daneluci, 33 anos, achou a apresentação do Brasil “excelente. Foi melhor do que a minha expectativa [para] o primeiro jogo. E isso deu mais confiança para a torcida. A entrada da Marta arrepiou e emocionou todo mundo. Quem sabe no próximo jogo ela não faz um gol? A Marta é uma rainha, a melhor de todas. E essa é a última Copa dela, então todo mundo fica muito emocionado. É uma história e estamos vivendo essa história”.

Expectativa

A vitória expressiva do Brasil, que fez uma grande partida hoje, animou os torcedores brasileiros que se aglomeraram para ver o jogo na Barra Funda.

“Acho que dá para brigar. Óbvio que teremos as favoritas [pela frente], mas o Brasil apresentou um bom futebol, teve uma boa postura e tem chances de brigar pelo título”, disse Tayná Vieira, que dá aula para estudantes de sete a 59 anos.

Isabela também acredita em uma boa Copa para o Brasil. “O Brasil agora está em primeiro lugar em seu grupo. Acho que tem muita chance de passar para as próximas fases. Não sei como será pegando um time mais forte, mais pesado. Mas o jogo de hoje mostrou que as meninas estão bastante confiantes e com tudo para ganhar”, disse ela.

“O time está muito forte. A seleção está muito unida”, acrescentou Alexsandro Matos. O próximo desafio da Seleção Brasileira será contra a França, sábado (29), às 7h (horário de Brasília), em Brisbane. O duelo deve definir quem termina em primeiro lugar na chave.