Troféu Brasil: Nicholas Santos e Stephanie Balduccini irão ao Mundial

O Brasil confirmou na noite desta terça-feira (5) a presença de Nicholas Santos, de 42 anos, no Mundial de Natação em Budapeste (Hungria), além de garantir a formação nos revezamentos 4×200 metros com Stephanie Balduccini, de 17 anos, e Fernando Scheffer, de 24. Eles obtiveram os índices para o Mundial nas provas nos 200m livre. O Troféu Brasil prossegue até domingo (9) no Parque Maria Lenk, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil e TV CBDA. As eliminatórias ocorrem às 9h30 (horário de Brasília) e as finais às 18h30.

Nicholas Santos comemorou muito a classificação para a sexta participação dele em mundiais. Nacido em Ribeirão Preto (SP), o nadador é recordista mundial em piscina curta e vice-campeão dos 50m borboleta em piscina longa.

“É muito gratificante chegar a essa altura da carreira e ainda estar competitivo e rápido. Difícil pensar lá quando comecei, mas, com certeza, não imaginava disputar títulos internacionais nesta altura do ‘campeonato’. Me deixa muito feliz e orgulhoso do que venho fazendo há alguns anos”, disse Nicolas após a prova, em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Nadadora brasileira mais jovem na Olimpíada de Tóquio (Japão) no ano passado, a paulistana Stephanie era só sorrisos após a vitória na prova 200m livre no Troféu Brasil, com o tempo 1m57s77. A adolescente vai compor a equipe feminina do páis no revezamento 4x200m com Giovanna Diamante, Aline Rodrigues e Maria Paula Heitmann.

“Estou muito emocionada. É um momento muito importante da minha vida. É uma competição muito especial para mim e conseguir essa classificação coroa um grande trabalho do meu treinador, a quem dedico esse título”, disse Stephanie.

Já classificado para o Mundial de Budapeste ao faturar a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, o gaúcho Fernando Scheffer nadou abaixo do índice mundial dos 200m livre (1m4706), ao encerrar a disputa em 1m46s18. Scheffer integrará a equipe masculina do revezamento 4x200m junto com Vinicius Assunção, Breno Correia e Murilo Sartori.

“Muito feliz com meu tempo. Já estava classificado para esta prova, mas foi muito bom ver a disputa com esses caras lado a lado. A cada ciclo vemos uma renovação na seleção e, hoje, estou muito feliz com o fato do Vinicius ter chegado ao revezamento”, falou o medalhista de bronze em Tóquio, Fernando Scheffer.