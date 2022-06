Vasco enfrenta o Londrina mirando a vice-liderança da Série B

Mirando a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco visita o Londrina, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (18) no Estádio do Café. A partida terá a transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Cruzmaltino, que ocupa a 3ª posição com 24 pontos, chega ao confronto animado após vencer seus dois últimos compromissos, contra o líder Cruzeiro e contra o Náutico. Segundo o volante Quintero, os resultados positivos são fruto de um compromisso firmado entre os jogadores vascaínos: “Para nós, todos os jogos serão muito complicados, em casa ou fora. Já temos definido no grupo que, quando não dá na técnica ou por outras circunstâncias, não pode faltar vontade e entrega. Acho que estamos numa boa sequência com bons resultados”.

No CT da SM Sports, finalizamos a nossa preparação para o duelo contra o Londrina 👊💢 📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/umW6wghmcv — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 17, 2022

A equipe de São Januário terá uma estreia na partida, o técnico Maurício Souza, que foi apresentado na última terça-feira (14) para substituir Zé Ricardo, que seguiu para o Shimizu S-Pulse (Japão).

Segundo o novo comandante do cruzmaltino, a ideia é manter o caminho das vitórias: “Conversei com o Zé [Ricardo]. O próximo passo era evoluir alguns setores que ele entendia ser necessário evoluir. O Zé sai, mas toda a equipe permanece. Claro que existem diferenças entre os treinadores, mas vamos tentar seguir nesse caminho que está dando certo”.

Para o Londrina, que tem 15 pontos, a partida é mais uma oportunidade para aumentar a distância da zona do rebaixamento da competição. Segundo o técnico Adilson Batista, a torcida do Tubarão pode fazer a diferença neste confronto tão importante: “Precisamos do apoio do nosso torcedor, principalmente no jogo contra o Vasco, no próximo sábado. Esperamos um grande público, com muito incentivo. Acho que está na hora de o torcedor nos ajudar, nos incentivar. Estamos precisando da ajuda, conto com vocês no próximo sábado, contra o Vasco”.

Em dia de entrevistas coletivas, Adilson Batista falou da importância do torcedor nos jogos no Estádio do Café. Fala, professor! 📹 🎙️ Veja a entrevista completa na TV LEC, no YouTube. pic.twitter.com/OmUE9X1UkT — Londrina E C (@LondrinaEC) June 17, 2022

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Londrina e Vasco com a narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: