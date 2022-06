Vinícius Júnior é escolhido como revelação da última Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta terça-feira (31) que o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid (Espanha), foi escolhido como o jogador revelação da temporada 2021/2022 da Liga dos Campeões. O brasileiro brilhou na final da competição contra o Liverpool (Inglaterra) no último sábado (28), marcando o gol da vitória de 1 a 0 dos merengues.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season 👏👏👏@vinijr | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

“É preciso ter tempo e sangue-frio, e foi isso que Vinícius fez ao longo desta temporada. Hoje [na final da competição], ele colocou a cereja no topo de uma temporada brilhante”, disse o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, segundo o site da Uefa.

O jogador de 21 anos, formado no Flamengo, participou de forma direta de dez gols do Real Madrid em 13 partidas na competição, marcando quatro vezes e dando seis assistências. Além disso, Vinícius Júnior foi escolhido para a equipe ideal da competição, na qual forma o ataque ao lado dos franceses Mbappé, do PSG (França), e Benzema, seu companheiro na equipe merengue.

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Benzema também foi homenageado nesta terça, sendo escolhido como melhor jogador da Liga dos Campeões. O centroavante francês terminou a temporada na liderança da relação de artilheiros da competição com o total de 15 gols.