Vitoriosos na estreia, Corinthians e Avai se enfrentam no Brasileirão

Vitoriosos na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Avaí se enfrentam neste sábado (16) pela segunda rodada da competição. No domingo passado o Timão começou No Brasileirão superando o Botafogo por 3 a 1 e, na última quarta-feira (12), ainda venceu o Deportivo Cali (Colômbia) por 1 a 0 em casa, pela primeira rodada da Libertadores.. Já o Leão da Ilha de Florianópolis ganhou na Ressacada do América-MG por a 0. O duelo, a partir das 19h (horário de Brasilia) na Neo Química Arena, em São Paulo, será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e o plantão de notícias com Bruno Mendes.

Os anfitriões, comandados pelo técnico português Vítor Pereira, têm o desfalque do lateral direito Fagner, que cumpre suspensão (remanescente do Brasileirão 2021). Disputam a posição João Pedro e o recém-contratado Rafael Ramos, de 27 anos, que defendia o Santa Clara (Portugal).

“Sou um jogador mais ofensivo do que defensivo e muito aguerrido, às vezes, até um pouco demais (risos)”, afirmou o lateral.



Reprodução Twitter/Avaí Futebol Clube

Após conquistar o acesso à Série A no último ano, o Avaí volta disposto a permanecer na elite do futebol brasileiro. Para tanto, contratou sete jogadores para reforçar o elenco na competição. Os últimos a chegarem ao Leão da Ilha foram o meia Jean Pierre, ex-Grêmio, e o atacante Willian Potker, ex Inter e Cruzeiro. Para a partida desta noite, o técnico Eduardo Barroca prega um time equilibrado nas ações ofensivas e defensivas.

“Uma das coisas que eu penso para nossa equipe é que a gente tenha uma equipe híbrida dentro da competição, para jogar contra um adversário forte fora de casa, mas com confiança que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo contra o Corinthians”, disse Barroca.

Quem não deve entrar em campo pelo Avaí é o volante Bruno Silva. O jogador se recupera de uma lesão no tornozelo.