Volta Redonda derrota Fluminense na abertura da semifinal do Carioca

O Volta Redonda derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite deste domingo (12) no Estádio Raulino de Oliveira, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. As equipes definirão quem avança para a decisão da competição a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo sábado (18) no Maracanã.

VEEEEEEEENCE O TAÇO! 💛🖤🤍 Volta Redonda vence o Fluminense por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. ⚽️ Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Pedrinho e Lelê. Foto: Raphael Torres#EuSouVoltaço pic.twitter.com/hWKlVteGXK — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) March 12, 2023

Jogando em casa, o Esquadrão de Aço abriu logo uma vantagem de dois gols, com Pedrinho aos 25 minutos do primeiro tempo e com Lelê aos seis da etapa final. Diante do placar adverso, a equipe das Laranjeiras passou a arriscar mais e, de tanto tentar, conseguiu descontar aos 33 minutos com Nino, em lance no qual prevaleceu a vontade do zagueiro.

As semifinais do Carioca terá prosseguimento na próxima segunda-feira (13). A partir das 21h10, Flamengo e Vasco medem forças no Maracanã.