Ymanitu Silva é convidado a disputar Roland Garros na categoria Quad

O catarinense Ymanitu Silva vai disputar o torneio de Roland Garros na categoria Quad do tênis em cadeira de rodas. O atleta, que competirá como convidado, embarca para Paris (França) no próximo sábado (28). O sorteio da chave será realizado no domingo (30), e as disputas terão início a partir de 1º de junho, em chave com oito atletas.

Atual 11º do mundo, Ymanitu vem de suas maiores vitórias na carreira durante o Mundial realizado em Villamoura (Portugal), no começo do mês, superando duas vezes o americano David Wagner, quarto do ranking, e levando o Brasil ao inédito terceiro lugar geral.

“É um carinho muito grande que tenho por esse Grand Slam por conta do nosso Guga, mais uma vez terei a emoção muito grande participar desse Grand Slam e agradeço à Confederação Brasileira de Tênis, Comitê Paralímpico Brasileiro, a ADK Tennis e o técnico Piki (Patrício Arnold) e todos os meus patrocinadores”, disse Ymanitu que esteve na disputa do evento pela primeira vez em 2019.

Brasil estreia nas duplas nesta terça-feira (24)

O gaúcho Rafael Matos e o espanhol David Vega estreiam às 6h (horário de Brasília) deste terça (24) contra o argentino Andres Molteni e o mexicano Santiago Gonzalez, cabeças de chave 13. Na sequência, às 7h30, está previsto o jogo da primeira rodada do mineiro Marcelo Melo e o argetino Maximo Gonzalez, vice-campeões no último sábado (21) do ATP 250 de Lyon (França). No primeiro Grand Slam da parceria Brasil-Argentina, cabeça de chave 15, a estreia será contra o esloveno Aljaz Bedene e o sérvio Filip Krajinovic.

Programação quarta-feira (25)

SIMPLES

Segunda rodada – Bia Haddad (Brasil) x Kaia Kanepi (Estônia) – horário a ser definido

DUPLAS

Estreia – Bruno Soares (Brasil) e Jamie Murray (Escócia) x Lloyd Harris (África do Sul) e Jonathan Erlich (Israel) – horário a ser definido

Estreia – Bia Haddad (Brasil) e Ana Danilina (Cazaquistão) x Eri Hozumi e Makoto Ninomiya (ambas do Japão) – horário a ser definido