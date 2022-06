Zé Ricardo pede demissão e deixa comando técnico do Vasco

O Vasco anunciou na manhã deste domingo (5) que o técnico Zé Ricardo não é mais o comandante do time. O clube foi pego de surpresa com o pedido de demissão entre a noite de sábado (4) e a manhã de hoje (5). Segundo pronunciamento do gerente executivo de futebol do Vasco, Carlos Brazil, o treinador, o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras receberam proposta de outro clube.

“É um time de fora do Brasil. Nesse momento, só temos agradecimentos a eles por tudo que realizaram e desejamos total sucesso”, disse o dirigente.

O time carioca já tem compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça (7). A equipe viaja a Recife para encarar o Náutico. Segundo Brazil, a diretoria está trabalhando para escolher um novo técnico. Enquanto isso, o Vasco será comandado à beira do gramado pelo auxiliar Emílio Faro, da comissão permanente do clube.

A saída de Zé Ricardo surpreende pelo bom momento vivido pelo time no campeonato. É o único invicto, com quatro vitórias e seis empates e ocupa a quarta posição na Série B (posição que garante o acesso), com 18 pontos. Em sua segunda passagem pelo clube, o técnico fez 25 partidas, com 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas. A equipe caiu nas semifinais do Campeonato Carioca e teve uma eliminação surpreendente na segunda fase da Copa do Brasil, diante da Juazeirense, da Bahia.