100% de ocupação hoteleira: Feriado prolongado aquece a hotelaria nos Lençóis e Delta

Feriado prolongado promete movimentar o setor de turismo no estado (Foto: Divulgação)

Com picos de ocupação hoteleira de até 100%, o feriado prolongado do Dia de Finados, celebrado no dia 02 de novembro, promete movimentar o setor de turismo no estado, um dos mais afetados pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com levantamento da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), realizada por meio do Observatório do Turismo do Maranhão, os polos Lençóis Maranhenses e Delta das Américas se destacam com alta taxa de reservas para o período, os destinos mais procurados são Tutóia (100%), Santo Amaro (87,2%) e Barreirinhas com 74,7% das suítes reservadas para o feriado prolongado. Os números foram fechados no dia 29 deste mês e poderão ser maiores diante da expectativa de lotação máxima, após as vendas de balcão que serão realizadas paras as poucas unidades habitacionais ainda disponíveis.

O secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, comentou sobre a reaquecimento do setor. “O turismo continua muito aquecido e o nosso destino segue em alta, sendo procurado por brasileiros e estrangeiros, e com picos de de lotação e reserva nos hotéis promissores até janeiro de 2022”, pontuou o secretário.

O crescimento da circulação de turistas também tem sido percebido através dos dados apresentados pela movimentação aérea, o aeroporto Marechal Cunha Machado, principal aeroporto do estado, apresentou crescimento no mês de setembro de 31% no número de desembarque em relação ao mesmo período do ano anterior. São mais de 725 pousos de aeronaves no referido mês.

Com o intenso ritmo de vacinação, o Maranhão segue trabalhando para ser um destino seguro. “Com o avanço da imunização no estado, os turistas estão se sentindo mais seguros para voltar a viajar e isso está se refletindo em bons índices para a hotelaria no estado”, explicou a coordenadora do Observatório do Turismo, Mariana Cronemberger.

O estado foi pioneiro no Brasil em estabelecer protocolos sanitários nos meios de hospedagem, agências, no acesso aos atrativos, transportes, dentre outros. Mesmo com a retomada do turismo, os visitantes devem ficar atentos aos protocolos de segurança como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento.

Ritmo intenso de vacinação no estado contribui para o aumento do turismo nos Lençóis Maranhenses (Foto: Divulgação)

Feriado prolongado

O Governo do Maranhão alterou o calendário oficial de feriados e determinou ponto facultativo no dia 1º de novembro, segunda-feira, em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, somado ao feriado do Dia de Finados, serão quatro dias que prometem movimentar a rede hoteleira na região dos Lençóis e Delta. Já a Prefeitura de São Luís e o Poder Legislativo estão de recesso desde a sexta-feira (29).

