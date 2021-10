Adolescentes da Funac participarão de ação social na Casa do Idoso em Timon

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Timon, unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), participarão, nesta quarta-feira (27), da segunda edição do Projeto Psico Ação, iniciativa do Centro Socioeducativo coordenada pela psicóloga Dannyara Aguiar.

A ação contemplará os residentes da Casa do Idoso, em Timon, com corte de cabelos com o intuito de enfatizar a importância da responsabilidade social dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Os alunos de psicologia da Universidade Paulista/UNIP realizarão um momento com os socioeducandos na atividade de processos psicológicos básicos, de atenção e percepção.

O juiz da Vara da Infância, José Simeão, prestigiará o evento.

SERVIÇO

O quê: Adolescentes da Funac participam de ação social na Casa do Idoso;

Quando: Nesta quarta-feira (27), das 15h às 16h30;

Onde: Casa do Idoso, Rua Coronel Falcão, nº 253, Centro – Timon;

Comentários

Comentários