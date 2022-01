“Agora a gente se sente reconhecido como cidadãos”, diz moradora sobre a nova Maternidade de Paço do Lumiar

Camila Martins, moradora da cidade, fala do reconhecimento e agradece o Governo. (Foto: Fernanda Sousa)

Assim como as mamães aguardam ansiosamente a chegada dos seus bebês, os moradores de Paço do Lumiar aguardaram com grande expectativa a inauguração da nova Maternidade de Paço do Lumiar, que foi entregue pelo Governo do Estado na sexta-feira (14). No aniversário da cidade, os moradores receberam o presente tão esperado e agora têm a oportunidade de ver seus cidadãos nascendo em sua própria terra.

Localizada onde era a antiga Unidade Mista do Maiobão, a nova unidade de saúde está dividida em dois setores para assim atender à comunidade de maneira completa. As gestantes que tiverem qualquer intercorrência durante gestação, podem se direcionar à ala de urgência e emergência para receberem todo o cuidado necessário. Já na ala ambulatorial, as mamães e seus bebês receberão acompanhamento pré-natal, durante o parto e pós-parto, com assistência e orientação familiar, através do atendimento psicólogo e de assistência social.

O local ainda tem disponível os serviços para realização de vários exames que são importantes nos primeiros meses de vida do bebê. Até um mini cartório foi adequado no espaço para facilitar o dia a dia dos pais na realização do registro.

Camila Martins, que é moradora do município, enfatizou o sentimento de reconhecimento do povo através dessa obra. “Esse hospital era muito aguardado pela comunidade. Era a única coisa que faltava aqui. Vai ajudar muitas gestantes. Agora a gente se sente reconhecido como cidadãos e acolhido pelo Governo com uma estrutura que tá top”, disse.

Todo esse projeto foi realizado em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES). E, no gerenciamento dos projetos estruturais, as equipes da Sinfra atuaram em todo o planejamento e execução da estrutura física da unidade, que possui área construída de 1937,3482 m2 no prédio principal e 360,3194 m2 no prédio anexo. O espaço médico é composto por 34 leitos, sendo 26 de alojamento conjunto, cinco para pré-parto, parto e pós-parto, e três de recuperação anestésica. E também conta com salas de recepção e espera, consultórios, sala de amamentação, procedimentos e repouso, banheiros, centro cirúrgico, sala de parto humanizado, cozinha, área de internação e área externa.

Para Clayton Noleto, secretário da Sinfra, o acesso a serviços como este é direito de todos os cidadãos. “É um orgulho muito grande para a nossa equipe ver o resultado. O que é mais importante é ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, a estrutura não deixa nada a desejar às estruturas dos melhores hospitais da rede privada. Essa é a comprovação de que o serviço público pode e deve ser de qualidade. E nós trabalhamos com muita seriedade para que equipamentos deste tipo sejam viabilizados e colocados em funcionamento à disposição da população”, afirmou.

A unidade de saúde era aguardada pela população de Paço do Lumiar. (Foto: Maurício Albino)

Carlos Lula, secretário da Saúde, destaca que agora os moradores têm um local próprio para o nascimento de seus cidadãos. “Esse hospital é um sonho antigo. A antiga Unidade Mista estava há muitos anos fechada, mas agora estamos realizando um sonho de Paço do Lumiar, no dia do aniversário da cidade, entregando essa nova maternidade, e novamente a cidade vai poder ter o nascimento de seus luminenses no seu território.”

E quem inaugurou os serviços na maternidade foi o pequeno Thales Gael, que só aguardou a entrega e surpreendeu os papais, chegando às 21h52 do dia 14 de janeiro de 2022, com 3,270 kg, após um parto cesárea. Os pais, Francinete Santos, 23 anos, e Robson Oliveira, 31 anos, celebraram com alegria e gratidão a chegada do primeiro filho.

Milka Borges, enfermeira obstétrica da equipe da nova maternidade, conta como ter uma estrutura adequada faz a diferença no atendimento. “A estrutura de qualidade é realmente importante para esse acompanhamento, trazendo acolhimento e satisfação para essa paciente. Pra mim, é maravilhoso trabalhar em um local assim, que visa o acolhimento dessa mãe, com uma estrutura adequada e com profissionais capacitados, com o intuito de trazer a humanização do parto.”

Rede de Saúde para todos

Hoje, o total de investimentos resultam em mais de 40 grandes unidades hospitalares inauguradas na gestão do Governo Flávio Dino e do vice-governador Carlos Brandão desde 2015, e que estão presentes em todas as regiões, melhorando a oferta de atendimento médico à população, formando assim um grande rede de saúde pública no Maranhão.