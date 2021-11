Agricultores familiares da zona rural de São Luís comercializam suas produções por meio do Procaf

Comunidade do Itapera recebeu cestas verdes com alimentos adquiridos pelo Procaf (Foto: Junior Campelo)

Na manhã de segunda-feira (1º), agricultores familiares da Cooperativa dos Trabalhadores Rurais e da Associação Força do Povo, ambas do povoado Arraial, localizada na zona rural de São Luís, realizaram a comercialização de 14 toneladas de alimentos em cestas verdes pelo Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf). Os alimentos foram comprados pelo Governo do Estado e distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade social da comunidade do Itapera.

O presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais da comunidade Arraial, Cleomar Matos, reforçou que o Procaf é um programa que incentiva o desenvolvimento da agricultura familiar.

“Esse programa do Governo do Estado é muito importante e tem feito a diferença para as 80 famílias da cooperativa. Agora a gente produz com a certeza que temos a venda garantida da nossa produção”, destacou.

O Procaf foi criado pelo Governo do Estado e é executado pelo Sistema SAF, permitindo a compra de produtos da agricultura familiar por dispensa de licitação.

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago, participou da entrega. “Na zona rural de São Luís, quatro associações comercializam a produção pelo Procaf e na região metropolitana da Grande Ilha são dez associações e cooperativas beneficiadas. Ao todo, são R$ 270 mil que destinamos para a compra dos alimentos, impulsionando o setor na região metropolitana”, disse o secretário.

“É a produção do homem e da mulher do campo que está sendo adquirida pelo Governo do Estado. Esses alimentos serão distribuídos pela assistência social dos municípios, garantindo comida na mesa e segurança alimentar para a população que mais precisa e renda para as famílias rurais”, declarou Rodrigo Lago.

Regina Soeiro, diretora de programas sociais do Sesc/MA, participou da ação e parabenizou o Estado por executar programas que atendem as pessoas que mais precisam.

“Com a chegada da pandemia, a situação financeira das famílias se agravou e ficou tudo mais difícil. Com a execução de programas como este, do Procaf, o Governo do Estado está de parabéns porque é um programa que disponibiliza renda para quem produz e doa alimentos para quem precisa”, destacou Regina Soeiro.

