Altamira do Maranhão vai receber obras em estradas, unidade Viva e reforço no sistema de abastecimento de água

Em reunião nesta quinta-feira (4) com a prefeita da cidade de Altamira do Maranhão, Ileilda Morais da Silva Cutrim, mais conhecida como Ileilda do Queijo, o governador Flávio Dino anunciou novos investimentos estaduais para o município.

Durante o encontro, realizado no Palácio dos Leões, em São Luís, Dino garantiu a obra de recuperação da estrada que liga Altamira do Maranhão ao município de Vitorino Freire, implantação de uma unidade do Viva/Procon na cidade, construção de poço para melhorar o abastecimento d’água na região e outras obras de infraestrutura.

“Fiquei muito feliz de receber a visita da senhora prefeita com esses pleitos de benefícios diretos para a população dessa querida cidade maranhense. A senhora prefeita lembra da importância de nós fazermos o melhoramento da estrada entre Altamira e Vitorino Freire, ela também vai ser recuperada, atendendo a reivindicação da prefeita. Assim como fizemos com a reforma da escola, também vamos garantir a implantação do Viva, apoio ao sistema de abastecimento de água, estrada vicinal, e uma praça a ser reconstruída no finalzinho ou comecinho da MA-119, que foi parcialmente atingida pela estrada, e que vai ser totalmente recuperada”, explicou o governador.

Ao lado do vice-prefeito de Altamira do Maranhão, Alicon Monteiro de Farias, o Lola, a prefeita Ileilda agradeceu ao governador pelo anúncio dos investimentos.

“Estamos aqui reivindicando o poço, uma praça para Altamira, estamos reivindicando um Viva, que é um sonho para a nossa cidade. Estamos muito felizes porque o governador nos recebeu aqui de portas abertas. Muito obrigada, governador”, disse a gestora municipal.

Acompanhado do vice-governador Carlos Brandão e da secretária-chefe da Assessoria Especial do governador, Joslene Rodrigues, Flávio Dino garantiu que estará no participará do aniversário da cidade, comemorado no dia 20 de janeiro, para entregar os novos projetos.

“Muito recentemente que estive em Altamira, fizemos um belo evento, por conta da inauguração da estrada de Altamira a Santa Luzia. Estaremos juntos no dia 20 de janeiro, aniversário da cidade de Altamira para concretizar essas conquistas”, informou Dino.

