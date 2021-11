Aulões mobilizam estudantes de São Luís e São José de Ribamar na reta final para o Enem (Foto: Divulgação)

Estudantes dos municípios de São Luís e São José de Ribamar intensificaram os estudos na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste sábado (13), com os Aulões, promovidos pelo Governo do Estado. Na reta final para o Exame, mais de 700 estudantes estiveram presentes nos Aulões do Enem, em busca de uma vaga na universidade. As aulas aconteceram nos Centros Educa Mais: Estefânia Rosa da Silva, Margarida Pires Leal, Almirante Tamandaré e São José de Ribamar.

Os Aulões deste sábado serão os últimos realizados este ano. As provas do Enem acontecem nos dias 21 e 28 de novembro e o Governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vem promovendo as aulas, visando fortalecer a aprendizagem e garantir um bom desempenho dos estudantes nas provas. O subsecretário de Educação da Seduc, Danilo Moreira, destacou as ações do Governo, em apoio aos estudantes.

“O Enem é um momento especial na vida de milhares de jovens maranhenses e de suas famílias. É um passaporte para a universidade e para a realização de sonhos futuros. A Seduc sempre se coloca à disposição para estimular e apoiar cada estudante. Disponibilizamos na internet aulas e conteúdos especialmente preparados para o exame – na Plataforma Gonçalves Dias – e este ano, felizmente, pudemos retornar com aulões presenciais como os que ocorreram neste final de semana”, expressou.

A Plataforma Gonçalves Dias disponibiliza videoaulas, apostilas, roteiros de estudos de todas as séries do Ensino Médio, questões comentadas, além do pré-vestibular, onde são encontrados conteúdos exclusivos de preparação para o Enem. A ferramenta tem acesso gratuito e vem preparando milhares de estudantes na conquista da tão sonhada vaga na universidade e nos demais vestibulares.

Em São José de Ribamar, a estudante de 18 anos, do Centro Educa Mais São José de Ribamar, Camila Santos Barbosa, expressou que o Aulão do Enem é uma oportunidade única para os estudantes. “Estamos tendo uma oportunidade única. Nessa reta final para o Enem, os Aulões são muito importantes para que nós alunos possamos tirar as dúvidas, por meio das revisões que a Seduc nos proporciona de forma gratuita. Viemos aqui em busca de oportunidades, pensando em nosso futuro”, exprimiu.

Já Ana Júlia Costa, 18 anos, estudante da Escola Militar Estado da Guanabara, acredita que o Aulão do Enem é um bom caminho para o ingresso na universidade. “É um momento muito importante para os estudantes que estão se preparando para o Enem e visam aprimorar os seus conhecimentos. Os Aulões possibilitam que os alunos se sintam mais seguros na hora de prestar o Exame. Aqui iremos testar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano e aprender um pouco mais sobre os conteúdos exigidos nas provas”, afirmou.

Estudantes participam do Aulão do Enem no Centro Educa Mais São José de Ribamar (Foto: Divulgação)

Durante todo o dia, os estudantes receberam conteúdos de revisão para o Enem, de forma a desenvolver habilidades e competências relativas às áreas de conhecimento que compõem o Exame. As aulas foram ministradas por professores dos componentes curriculares de: Geografia, História, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Redação e Matemática, e trouxeram otimismo para os estudantes.

No Centro Educa Mais Almirante Tamandaré, Maria Eduarda Martins Ramos, estudante da 3ª série do Ensino Médio, reconhece que o Aulão possibilita oportunidades, na busca pela aprovação no Enem e nos demais vestibulares. “Os Aulões contribuem para melhorar o nosso desempenho nas provas. Tivemos dificuldades durante o início da pandemia, mas agora temos uma oportunidade a mais e, com os Aulões, nos sentimos mais autoconfiantes nessa reta final para o Exame”, disse.

“Participar do Aulão é relembrar cada um dos conteúdos estudados e, de certa forma, nós estudantes não nos sentimos sozinhos, porque a escola acredita no nosso potencial e nos auxilia nessa caminhada tão difícil, que é o vestibular”, destacou Lauany Luzo, estudante do Centro Educa Mais Estefânia Rosa da Silva, no Turu, em São Luís.

No Centro Educa Mais Margarida Pires Leal, o professor de Português e Redação, Victor Hugo, agradeceu ao Governo do Maranhão pela iniciativa da realização dos Aulões. “Esse momento é importante para o aluno fazer um resgate e frisar alguns conhecimentos em relação aos conteúdos estudados, e para que tenha condições de prestar o Enem mais preparado. Agradeço ao secretário Felipe Camarão por essa oportunidade, proporcionando a esses alunos um momento único de esperança na busca por uma vaga na universidade”, declarou o docente.

