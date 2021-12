Banco de Alimentos realiza encontro com entidades beneficiadas

Encontro de Alinhamento e Encerramento das Atividades do Banco de Alimentos do Maranhão, realizado pela Sedes. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), através da Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional (Sasan), realizou nesta sexta-feira (3) o Encontro de Alinhamento e Encerramento das Atividades do Banco de Alimentos do Maranhão, referente ao ano de 2021. As entidades que recebem doações do Banco participaram do evento.

Presente ao encontro, o titular de Sedes, Márcio Honaiser, agradeceu as entidades pelo trabalho social que realizam. “Hoje estamos aqui confraternizando com todas as entendidas que participam do Banco de Alimentos. São pessoas que prestam serviço social, que ajudam aqueles que mais precisam. E nessa parceria com o Banco de Alimentos, a gente entrega às entidades, os produtos que seriam descartados, mas que depois de separados, higienizados e tratados, servem para alimentar milhares de pessoas. Venho agradecer a essas entidades pelo trabalho e pela parceria”, relatou o secretário.

Secretário Márcio Honaiser agradeceu pelo trabalho social realizado pelas entidades parceiras do Banco de Alimentos. (Foto: Divulgação)

O Banco de Alimentos já distribuiu mais de 800 toneladas de alimentos. São 70 entidades atendendo diretamente mais de 11 mil pessoas. O Banco de Alimentos trabalha com a missão de combater o desperdício aproveitando frutas e legumes para colocar na mesa de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A representante do Centro Comunitário da Radional e Adjacências, Arabela Silva de Jesus, contou como aproveita os alimentos doados, que beneficiam centenas de crianças. “Atendemos quase 200 crianças, que almoçam na escola. Quando chegam os alimentos, usamos os legumes para fazer sopa, purê e temperamos o feijão. Com as frutas fazemos suco e servimos a fruta depois do almoço como complemento. E quando sobra alimento doamos para as famílias dos alunos”, disse Arabela Jesus.

A pedagoga e representante da creche Madalena Silveira, Teresinha de Jesus Martins Silveira, falou da importância do Banco de Alimentos. “Ao longo desses dois anos, o Banco de Alimentos tem ajudado as instituições, creches, escolas e asilos, com a complementação alimentar, diminuindo a insegurança alimentar e nutricional das famílias em situação de vulnerabilidade social”, disse Teresinha Silveira.

O presidente do Clube das Mães da Escola Comunitária Canaã, Wellington Menezes, enfatizou o seu sentimento diante da causa. “O Banco de Alimentos ajuda a sanar o problema que é a falta de alimentação. Ficamos muito felizes em ser abraçados por esta causa tão nobre, que atende crianças da nossa instituição e da comunidade”, disse Wellington Menezes.

A coordenadora do Banco de Alimentos, Daniella Arraes, destacou a importância da parceria com a entidades. “Trabalhamos com afinco para levar aos que mais necessitam uma alimentação de qualidade. Estamos sempre realizando ações junto aos nossos parceiros. Também no Banco ensinamos as pessoas a aproveitarem 100% dos alimentos. Este é um trabalho extremamente gratificante”, disse Daniella Arraes.

Em 2021, o Banco de Alimentos foi ampliado para facilitar as atividades executadas e atender a grande demanda. Para 2022, está prevista a criação de um refeitório e a ampliação da sala de capacitação.