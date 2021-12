Barreirinhas é escolhida para integrar projeto nacional “Brasil, essa é a nossa praia”

Barreirinhas agora é parte do projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”. (Foto: Divulgação)

O município de Barreirinhas está na lista que o Ministério do Turismo (MTur) divulgou, nesta segunda-feira (29), das cidades selecionadas para integrar o projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”, desenvolvido pela pasta, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). São eles: Barreirinhas (MA), Barra do Garças (MT), Salvador (BA), Natal (RN), Cruz (CE), Cabo Frio (RJ), Vila Velha (ES), Paraty (RJ) e Osório (RS).

Os nove municípios selecionados são das regiões Centro Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, com exceção da região Norte, que não teve suas vagas preenchidas. Os municípios selecionados fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro; nas categorias A, B e C; e são banhados por águas federais (mares, rios e lagos). As atividades serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Os Lençóis Maranhenses são uma das belezas do município. (Foto: Divulgação)

A iniciativa é uma ação de planejamento, de ocupação responsável do território em benefício do turismo e da comunidade local.

Os municípios selecionados desenvolverão atividades como: oficina virtual de capacitação sobre a metodologia do Projeto Orla para os gestores dos municípios; contratação de Facilitador do Projeto Orla para elaboração do Plano de Gestão Integrada (PGI) nos municípios; acompanhamento das oficinas do Projeto Orla, do processo de elaboração do PGI e da institucionalização do Comitê Gestor da Orla no município; curso em formato EAD sobre a gestão sustentável do turismo, voltado para gestores públicos e privados; encontro nacional de gestores dos municípios selecionados para troca de experiências e discussão e compartilhamento de boas práticas entre os municípios.

