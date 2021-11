Boletim do IMESC apresenta análise com dados sobre o clima maranhense

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Boletim Climático analisa o comportamento das condições atmosféricas, apresentando informações para o desenvolvimento das atividades econômicas do Maranhão referentes ao terceiro trimestre de 2021. A publicação foi lançada nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE).

“O estudo servirá de subsídio para o monitoramento climático, assim como para o planejamento ambiental e territorial para diminuir os impactos causados pelas variações climáticas em detrimento da existência de fenômenos naturais que implicam na dinâmica atmosférica e, consequentemente, no clima”, explica o presidente do IMESC, Dionatan Carvalho.

Durante o processo de produção deste boletim, por meio do alcance do banco de dados em múltiplas fontes, observou-se que, no Maranhão, em relação às médias de temperatura máxima para o mês de julho, destacam-se os municípios de Alto Parnaíba no Sul do Maranhão, onde a média registrada atingiu 26,10°C, enquanto a normal climatológica é de 33,3°C, e Carolina que teve de 28,62 °C, sendo que sua média histórica é de 34,6°C.

Sob uma perspectiva geral, o mês de setembro apresentou temperaturas mais elevadas dentre os meses analisados, o que é comum, devido às médias históricas observadas nos últimos 30 anos. Por exemplo, em Caxias, assinalou 37°C; e Colinas, 36°C, respectivamente. Mas, em contrapartida, setembro também apresentou chuvas acima do esperado em São Luís e Bacabal, sendo um mês atípico.

Acesse o boletim na íntegra, clicando no link: http://imesc.ma.gov.br/portal/Post/view/boletim-climatico/490

Comentários

