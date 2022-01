Buriti Bravo vai ganhar nova Praça da Família do Governo do Maranhão

Nova praça será um local de interação e convivência familiar (Foto: Divulgação)

O Governo de Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue com ações e projetos estruturantes em todo Maranhão. Em Buriti Bravo, distante 500 km de São Luís, as obras de construção da Praça da Família avançam e com 95% dos trabalhos concluídos, a previsão é que seja inaugurada ainda neste mês de janeiro.

A Praça da Família oferecerá à população um equipamento moderno, com modelo arquitetônico de áreas de lazer presente em grandes cidades. A estrutura terá capacidade para receber as famílias e oferecer espaço para a realização de eventos esportivos e culturais.

O projeto do novo equipamento público inclui itens como instalação de mobiliário urbano, novo sistema de iluminação, fonte luminosa, pista de caminhada e paisagismo. O secretário Márcio Jerry destacou o trabalho do Governo em prol dos municípios maranhenses em diversos setores. “Em Buriti Bravo, estamos concluindo a construção de um belo e moderno equipamento público com área de lazer destinada a atividades para todas as idades”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que por meio do Acordo de Cooperação Técnica assinado com a Secid, o município vai garantir a entrega de 1.200 títulos definitivos de propriedade às famílias dos bairros Cohab e Mutirão.

A prefeita de Buriti Bravo, Luciana Leocádio, enfatizou a importância da parceria com o Governo. “A Praça da Família será um marco em nosso município, a população necessitava de um espaço arrojado, arborizado e voltado para realização de grandes eventos. Agradecemos ao governador Flávio Dino e ao secretário Márcio Jerry”, disse.

Outras obras

A cidade de Buriti Bravo também foi contemplada com os serviços de pavimentação por meio do Programa Mais Asfalto. Os trabalhos foram iniciados no bairro Mutirão, que está recebendo aproximadamente 2 km de asfalto. Entre serviços de implantação, recapeamento asfáltico e bloquetes intertravados serão contempladas dezenas de vias de acesso e vias internas do bairro.