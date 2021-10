Colégio Militar realiza cerimônia de entrega de boina a novos estudantes

Estudantes aprovados no seletivo para ingresso em 2021 receberam as boinas (Foto: Cinaldo Oliveira)

O Colégio Militar Tiradentes I realizou, na última sexta-feira (29), a solenidade de Entrega da Boina a 263 estudantes aprovados no processo seletivo para ingresso na escola no ano letivo de 2021. A cerimônia ocorreu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Calhau, em São Luís, com a presença de familiares, comunidade escolar e autoridades civis e militares.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, parabenizou os novos estudantes e destacou o desempenho da Colégio Militar. “Parabéns aos 263 estudantes que ingressaram em nosso Colégio Militar Tiradentes I neste ano, e que receberam hoje suas boinas. A escola está entre as 10 melhores unidades de ensino militar do Brasil, em qualidade. Em nome da estudante Maria Alice, juramentista deste ano, e do tenente-coronel Brandão, gestor geral, felicito à comunidade escolar e agradeço pela contribuição para elevação dos indicadores educacionais do Maranhão”, ressaltou.

Participaram da cerimônia o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela; o comandante geral da PMMA, Cel. Pedro Ribeiro; o diretor de ensino regular, Cel. Ruy Fernandes Rodrigues Júnior; o gestor geral do Colégio Militar, Ten. Cel. Pedro Augusto Lima Brandão; dentre outras autoridades civis e militares.

“Foram mais de 4.300 candidatos. Sei que não é uma tarefa fácil tanto para quem estuda quanto para quem trabalha no Colégio Militar. Sempre ficamos atentos às notas dos alunos, aos projetos que são desenvolvidos e, com esses resultados, nós temos hoje alcançado os melhores índices educacionais dentro do nosso país. São 189 colégios militares em todo o país, nós estamos entre os 10 melhores. Do Nordeste, somos o sexto. No estado, somos o segundo, e da capital, somos o primeiro. Isso é fruto do trabalho desenvolvido pela equipe do Colégio Militar”, apontou o gestor geral, Ten. Cel. Pedro Augusto Lima Brandão.

Ten. Cel. Brandão destaca bons resultados do Colégio Militar Tiradentes (Foto: Cinaldo Oliveira)

Durante a solenidade, houve entrega de certificados aos primeiros colocados do seletivo do ano passado, do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. Os estudantes receberam a boina de seus padrinhos (familiares); além disso, a estudante Maria Alice, da 1ª série, fez o juramento dos alunos. A cerimônia foi encerrada com o desfile da comunidade escolar.

