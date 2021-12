De escolas a igrejas, entrega de instrumentos musicais fomenta a cultura no Maranhão (Foto: Brunno Carvalho)

O programa Maranhão Musical, que começou como um incentivo dentro das escolas públicas do estado para estimular jovens a praticarem música, encerra 2021 tendo entregado 500 conjuntos de instrumentos para ministérios de louvor. A ampliação do foco de atuação, explicou o secretário Enos Ferreira (Relações Institucionais), foi um pedido do governador Flávio Dino, que observou a importância do fazer cultural que se origina nas igrejas.

“Esse projeto foi estabelecido com vistas a fomentar a cultura em áreas essenciais, importantes, como escolas, que foi onde começou, e o governador, atento as demandas do povo, observou que há uma cultura que se origina nas igrejas, a cultura cristã, que tem um papel importante na sociedade, inclusive alavancando grandes nomes da música brasileira e internacional, cantores, músicos, pessoas que vivem hoje da cultura, da música. Então, o governador direcionou parte desse programa para as igrejas”, contou Ferreira.

Segundo o secretário, o objetivo para o próximo ano é seguir aumentando o volume de entregas para o setor religioso. Os conjuntos musicais são compostos por microfone, bateria, baixo, guitarra, teclado e violão.

“Nós já fizemos a distribuição tanto na região metropolitana da capital como também em vários municípios e regionais do estado, como Caxias, Barra do Corda, Carutapera. O governador Flávio Dino já determinou a ampliação desse programa e a gente espera chegar em todas as regiões do nosso estado levando esse incentivo à cultura, e os pastores, os padres, os representantes das igrejas, os jovens que fazem parte dos ministérios de louvor, sempre me dizem que estão agradecidos por essa ação, e nós, enquanto agentes públicos, gestores públicos, estamos satisfeitos em poder estar cumprindo a nossa missão de governar para todos”, completou Ferreira.

Música pelo Maranhão

Presente em uma dessas entregas, na cidade de São José de Ribamar, o estudante Jeferson Senna, da Igreja Adventista, parabenizou a iniciativa. “É muito importante receber esses instrumentos pelo fato de a Igreja Adventista ser tão envolvente na questão musical. E ganhando esses instrumentos, nós, os jovens, estarmos mais próximos da música e da igreja. Isso vai beneficiar a Adventista e outras igrejas também”, disse o garoto.

Em outra ocasião, na capital São Luís, o pastor Diogo Maia, da Igreja da Lagoinha, que também foi beneficiada, defendeu que a musicalização foi e é uma ferramenta para enfrentar a pandemia. “Nós entendemos o momento que atravessamos. Essa é a hora de adorar a Deus e os instrumentos vão proporcionar essa adoração, essa alegria dentro da igreja”, avaliou o pastor.

Ainda em novembro, o vice-governador Carlos Brandão esteve em Barra do Corda e Imperatriz para realizar as entregas do Maranhão Musical naquela região. Na oportunidade, ele destacou a parceria entre o Governo do Estado e as comunidades religiosas da capital, do litoral e do interior.

“Essa era uma demanda antiga das igrejas católicas e evangélica para o nosso governo, então foi uma a decisão do governador Flávio Dino de atendê-los. Dali podem até surgir novos talentos, fortalecer esses jovens que participam das missas, dar uma oportunidade para que eles possam se dedicar a música”, apostou Brandão.