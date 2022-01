Em Bacabeira, governador e vice-governador entregam ambulância e anunciam pacote de obras

Flávio Dino esteve em Bacabeira contemplando a população com ações. (Foto: Handson Chagas)

O governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão cumpriram agenda no município de Bacabeira, nesta sexta-feira (21), contemplando a população com ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar, assistência social e infraestrutura.

Os bacabeirenses foram contemplados com a entrega de ambulância, de 31 cartões aos beneficiados pela Edição de Natal do Minha Casa Melhor, com a Implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas e acordo de cooperação técnica para doação de blocos intertravados de concreto. No município, também foram assinadas ordens de serviço para as reformas do Farol do Saber e do Centro de Ensino Monsenhor Alves Madureira.

Na oportunidade, também foi assinado o termo de cessão do Restaurante Municipal de Periz de Baixo para ser transformado em um Restaurante Popular do Estado.

Na ocasião, o governador Flávio Dino ressaltou a união de trabalhos entre o Estado e a Prefeitura de Bacabeira, que trouxe e vem trazendo grandes benefícios à população.

Bacabeirenses receberam ambulância para o fortalecimento da Saúde do município (Foto: Handson Chagas)

“Nós trouxemos hoje pavimentação de ruas para a cidade de Bacabeira, com asfalto, com blocos de cimento, autorizamos o Restaurante Popular em parceria com a prefeitura, fizemos a doação de ambulância, iniciamos a reforma do farol, reforma da escola de Periz de Baixo, de modo que tem muita ação do governo. Aqui, nós temos IEMA, nós temos colégio militar, o Parque Ambiental. Então, essa presença já é forte e hoje está mais fortalecida pela parceria do Governo do Estado e Prefeitura de Bacabeira”, pontuou Dino.

A prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, comemora a chegada da nova ambulância e a parceria entre Prefeitura e Governo do Maranhão.

“Hoje, é motivo de muita alegria estar recebendo esta ambulância, pela sensibilidade do Governo e do nosso deputado Ariston tiveram com o nosso município no momento em que estamos passando, de pandemia. Esse importante veículo vai somar muito com a nossa saúde. É um Governo dos melhores aqui no Brasil, com essa grande liderança que é o Flávio Dino e o nosso, também, grande parceiro Carlos Brandão”, afirmou a prefeita.

Beneficiada pela entrega dos cartões da edição especial de Natal do programa Minha Casa Melhor, que garante R$ 600 reais para a compra de utensílios domésticos, móveis e gás de cozinha, a dona de casa Vanira da Silva Coelho comemora o auxílio do Governo do Maranhão.

Em Bacabeira, também foram entregues cartões aos beneficiados pelo Minha Casa Melhor de Natal (Foto: Handson Chagas)

“Ele chegou em uma boa hora porque meu marido está desempregado e vai me ajudar a comprar um móvel que eu estava precisando para minha casa. Eu agradeço muito ao governador Flávio Dino e à prefeita Fernanda por dar esta oportunidade para nós”, disse a dona de casa.