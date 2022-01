Em Imperatriz, vice-governador Carlos Brandão vistoria neste sábado (8) ações de apoio a moradores prejudicados pelas chuvas

O vice-governador Carlos Brandão faz nova vistoria neste sábado (8) nas ações de apoio em áreas fortemente atingidas pelas chuvas. Desta vez, será em Imperatriz.

Entre os locais que devem ser vistoriados, estão Porto da Balsa.

Na sexta-feira,Mirador, Colinas e Grajaú, cidades bastante afetadas pelas chuvas fortes que se apresentam no estado, receberam a visita do vice-governador.

Nas localidades, centenas de famílias que perderam suas casas e pertences terão apoio do Governo do Estado para minimizar a situação.

Até que as chuvas diminuam e os rios que cortam estas cidades retornem ao seu nível normal, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado permanecem prestando auxílio.