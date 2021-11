Em reunião com a prefeita de Lima Campos, Flávio Dino anuncia restaurante popular e obras de infraestrutura

Parceria celebrada entre o governador e a prefeita de Lima Campos, Dirce Prazeres, garantiu novas obras para o município (Foto: Brunno Carvalho)

O governador Flávio Dino recebeu nesta sexta-feira (19), no Palácio dos Leões, em São Luís, a visita da prefeita da cidade de Lima Campos, Dirce Prazeres. Acompanhada de comitiva, a prefeita apresentou as principais reivindicações da população limacampense.

Flávio Dino ouviu a delegação do município e atendeu pleitos importantes, garantindo, por exemplo, a drenagem da obra da praça de eventos, restaurante popular, reservatório de água no Bairro Aeroporto, 3 mil bloquetes para pavimentação de vias, entrega de ambulância e viatura policial, bem como recuperação de escola de ensino médio.

Dino destacou que a parceria entre a gestão estadual e a Prefeitura Municipal de Lima Campos tem gerado importantes investimentos para a cidade.

“Todos de Lima Campos estão observando o quanto essa reunião foi importante, exatamente porque nós tratamos de todas essas parcerias entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com a senhora prefeita e toda a comitiva, para dar continuidade e esse trabalho que já fizemos, como a inauguração de escolas dignas, de sistemas de abastecimento de água, a pavimentação de 9 KM de ruas na cidade. Agora, vamos complementar esse trabalho com essas novas ações de infraestrutura, urbanização, praças, ginásios, retomada de drenagem e iluminação”, disse o governador.

A prefeita Dirce Prazeres agradeceu a acolhida do governador e comemorou o anúncio de novas obras para Lima Campos.

“Para mim, hoje, é muito gratificante estar aqui junto com o nosso governador Flávio Dino, que já muito fez pelo nosso Estado. E como a gente sabe que quando ele promete, ele cumpre, eu estou aqui hoje para pedir o restante da drenagem no nosso município, que quando chega o inverno, a água entra até na Prefeitura. Ele irá assumir pelo Estado. Também está prometendo o campo de futebol, a iluminação, o restaurante popular, reservatório de água no Bairro Aeroporto, 3 mil bloquetes, uma ambulância e uma viatura, e fazer a recuperação da escola estadual”, afirmou Prazeres.

