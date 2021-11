Em São Luís, nova Praça da Família da Vila Palmeira vai garantir lazer, esporte e cultura

Atualmente foram iniciados a construção da quadra poliesportiva e da pista de caminhada. (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de garantir um espaço amplo e moderno de interação social, com opções de atividades físicas para todas as idades, a Praça da Família, no bairro da Vila Palmeira, depois de concluída, será o mais novo espaço de lazer, esporte e atividades culturais da capital maranhense. A intervenção urbanística está sendo executada pelo Governo do Estado por intermédio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

De acordo com o secretário da Secid, Márcio Jerry, o projeto da Praça da Família é uma iniciativa de grande impacto social. “É uma obra grandiosa que vai garantir melhor usabilidade e praticidade do uso. A intervenção dará nova vida ao local, bem como vai incrementar as atividades comerciais da região, incentivará o empreendedorismo local e a geração de trabalho e renda na localidade”, enfatizou.

A Praça da Família está sendo construída no local do antigo Parque Folclórico da Vila Palmeira. A área, com cerca de 40 mil metros quadrados, vai receber um projeto urbanístico com palco para eventos, calçamento, banheiros, brinquedos infantis e academia ao ar livre. A intervenção inclui também elementos como instalação de mobiliário urbano, novo sistema de iluminação, fonte luminosa, pista de caminhada e paisagismo.

O projeto da Praça da Família da Vila Palmeira visa oferecer à comunidade um equipamento comunitário moderno, cujo modelo arquitetônico de áreas de lazer está presente em grandes cidades. A estrutura tem capacidade para receber as famílias e oferecer espaço suficiente para a realização de grandes eventos esportivos e culturais. A previsão de entrega da obra é de oito meses.

Atualmente, estão sendo realizados os trabalhos de finalização da cobertura dos boxes e reboco da sede administrativa. Foram também iniciados os serviços da construção da quadra poliesportiva, pista de caminhada e do estacionamento.

