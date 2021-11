Em São Luís, obra da Praça da Ressurreição está em fase de conclusão

A praça está recebendo intervenções em toda estrutura (Foto: Divulgação)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A obra de reforma da Praça da Ressurreição, no bairro do Anjo da Guarda, localizada na área Itaqui Bacanga, em São Luís, está na etapa dos ajustes finais, com previsão para ser entregue à população em dezembro. A intervenção é executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

A praça, que é conhecida na capital como palco de apresentações culturais e religiosas, está recebendo intervenções em toda a estrutura. O projeto de revitalização prevê a implantação de banheiros, revitalização do piso, escadarias, instalação de playground, equipamentos de ginástica, paisagismo e nova iluminação.

“Essa é mais uma obra importante e de grande impacto social que vamos entregar em dezembro. A Secid está executando a revitalização da Praça da Ressurreição para beneficiar toda a comunidade do Anjo da Guarda e adjacências. Um equipamento de valor cultural e que, agora, vai agregar equipamentos de lazer e atividades físicas, melhorando o cenário e promovendo melhoria da qualidade de vida”, disse o secretário da Secid, Márcio Jerry.

Atualmente, as equipes estão finalizando os serviços de reforma dos banheiros, paisagismo e instalação dos mobiliários urbanos.

Outras obras

Em São Luís, desde que assumiu a gestão da secretaria, em janeiro deste ano, Márcio Jerry, já inaugurou praças nos bairros Ponta do São Francisco, Piancó, Vila Sarney, Vila industrial, Nova República, Residencial Ribeira, Recanto dos Signos, Habitar Nice Lobão (Vila Apaco/Cidade Operária), Coroado, Turu e, recentemente, a Praça Mestre Antônio Vieira, no Monte Castelo/Retiro Natal e a Praça Alto São Sebastião e no Coroadinho. Estão com obras em andamento na Vila Palmeira pelo programa Praça da Família; no Setor 3D da Ponta do São Francisco pelo PAC; revitalização da Lagoa do Zé Feio, em São Domingos do Maranhão; urbanização da Avenida Beira Rio, em Colinas, e do Balneário Orestes Lima, em Presidente Vargas.

Comentários

Comentários