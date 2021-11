Escola Ambiental do Maranhão realiza atividade com os Agentes Jovens Ambientais de Rosário

Jovens do programa têm participado de uma palestra sobre educação ambiental, dentre outras atividades (Foto: João Fábio Martins)

O Governo do Maranhão, por meio da Escola Ambiental, vai realizar atividades com os nove Agentes Jovens Ambientais (AJAs) de Rosário. Será realizada palestra sobre educação ambiental e também a entrega de materiais aos participantes do programa. O evento tem o intuito de fortalecer o laço que está sendo construindo com a juventude, proporcionando momentos de troca de saberes e interatividade, no intuito de despertar, cada vez mais, o sentimento de pertencimento ao programa.

O Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) é executado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), sob coordenação da Escola Ambiental do Estado do Maranhão, e tem como objetivo buscar preservar a natureza e investir no futuro através do protagonismo juvenil. Ao todo, dois mil jovens, entre 16 e 21 anos, de todo o Maranhão, vão atuar em ações socioambientais em sua localidade. Além da capacitação e experiências práticas, os selecionados receberão um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 250 durante 12 meses.

SERVIÇO

O quê: Escola Ambiental realiza atividade com os Agentes Jovens Ambientais de Rosário;

Quando: Quarta-feira (03), às 9h;

Onde: Centro Educa mais Raimundo João Saldanha, Rua Heraclito Lima, 1379, Centro – Rosário/MA.

