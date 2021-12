Festival de Música Timbira encerra premiando escolha do júri popular

Shows foram realizados na Concha Acústica Reynaldo Faray, na Lagoa da Jansen, no dia 18 deste mês (Foto: Karlos Geromy)

Em sua última etapa, o Festival de Música Timbira 80 anos – Prêmio Cristóvão Alô Brasil premiou a composição mais votada pelo júri popular. Foram 12 concorrentes selecionadas e o povo – mais de 5 mil votantes – elegeu a canção ‘Meu Dom’, de Benedito Nunes, Andréa Frazão (intérprete e compositora) e Beto Silva como favorita, levando o prêmio de R$ 3,5 mil. O resultado do festival foi divulgado durante a transmissão do programa Coisa Nossa, apresentado por José Raimundo Rodrigues, na Nova 1290 Rádio Timbira AM.

O diretor da emissora, Robson Paz, pontuou o legado do festival para a música maranhense. “O Festival de Música Timbira deixa como legado uma produção musical inédita e muito valorosa. Jovens e talentosos artistas, que tiveram no festival oportunidade ímpar de apresentação e, sobretudo, a execução de suas obras musicais no rádio e em várias plataformas digitais. Contribui com a política pública de cultura, implementada pelo governador Flávio Dino, de valorização da música produzida no Maranhão, além dos nossos jovens e experientes compositores, intérpretes e instrumentistas. Nosso objetivo é perenizar a realização do Festival, tornando-o permanente no calendário cultural do nosso Estado”, avaliou.

O coordenador do festival, compositor e músico maranhense, Josias Sobrinho, avaliou a importância da produção. “O festival cumpriu muito bem seus objetivos gerais, dentre eles destaco fazer com que as músicas selecionadas chegassem ao público das formas mais diversas possíveis. Assim, o repertório foi largamente disponibilizado, através das várias plataformas de veiculação musical, na internet. Esta fase, que encerrou hoje, é a da execução no site do festival, com decisão pública de melhor música. A etapa complementou todo o processo ao eleger a canção mais querida, entre as que passearam pelo repertório do festival”, frisou.

Público escolheu a canção ‘Meu Dom’, interpretada por Andréa Frazão, como a melhor do festival (Foto: Karlos Geromy)

O festival celebrou oito décadas de fundação da rádio, que é a mais antiga do Maranhão em atividade, e teve como missão divulgar e a produção musical de artistas maranhenses.

Festa da música maranhense

O Festival de Música Timbira 80 anos – Prêmio Cristóvão Alô Brasil recebeu, aproximadamente, 200 inscrições dos mais variados gêneros musicais. O evento foi realizado pelo Governo do Maranhão, por meio da Rádio Timbira, Secretaria de Estado da Cultura e da Associação Cultural da Música do Maranhão, com apoio do Grupo Mateus, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Uma grande cerimônia, reunindo todos os artistas participantes da seleção e cantores de renome, foi o ponto alto da celebração. O show, realizado dia 18 deste mês, na Concha Acústica Reynaldo Faray, Lagoa da Jansen, contou com apresentações especiais de Gildomar Marinho, Flavia Bittencourt e Fauzy Beydoun.

Selecionadas

As demais canções que concorreram ao prêmio na categoria Júri Popular foram: Ave Avessa, de Felipe Costa Cruz e Lara Moura com interpretação de Lara Moura; Bem Que Vim, de Erasmo Dibell, com interpretação de Quésia e Raquel; Eh Saudade, de Celia Leite e Carlos Berg, com interpretação de Celia Leite e Carlos Berg; Ela é Quilombola, de Well Matos; Essa Moça, de Lena Garcia; Girassóis, de Chico Nô, com ele e Jorge Henrique; Ilha Grande, de Tiago Fernandes e Samarone Jr; Melanina, de Nato Silva; Mestre Antonio Vieira, de Carlos Cuica; Meu Dom, Benedito Nunes, Andréa Frazão e Beto Silva, interpretada por Andréa Frazão; Minha Voz, de Quirino e Joãozinho Ribeiro, por Quirino; e Nas Águas do Maranhão, de Zé Paulo Marchinhas.

Na premiação, foram divididos mais de R$ 30 mil em dinheiro, sendo R$ 10 mil para o 1º lugar; R$ 7 mil para o 2º lugar e R$ 5 mil para o 3º lugar; além de prêmio para Melhor Letra (R$ 3 mil); Melhor Intérprete (R$ 3 mil); Melhor Música – Votação Popular (R$ 3,5 mil). A comissão julgadora responsável pela seleção das músicas, foi composta de jornalistas e radialistas, com vasta experiência na área musical, atuação em veículos de comunicação e programas do gênero.