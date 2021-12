Flávio Dino anuncia pacote de investimentos no município de Sítio Novo

Governador entregou kits esportivos para Sítio Novo (Foto: Handson Chagas)

Pavimentação de ruas, reforma de prédios e ações sociais marcaram a agenda do governador Flávio Dino em Sítio Novo, neste sábado (11). Na ocasião, Dino também anunciou a implantação de um Restaurante Popular, reforçando as ações de segurança alimentar e um conjunto de medidas nas áreas de infraestrutura, segurança pública, esporte e assistência social.

“Estou muito feliz de estar aqui, com o prefeito, com o qual fizemos muitas parcerias. Temos ações concretas de melhorias para a cidade e já executamos muitas obras. Agora, dando continuidade a este trabalho, com novas obras na pavimentação de ruas, na implantação do Restaurante Popular, sistemas de abastecimento de água e uma série de outras obras. Uma agenda marcada por muitas conquistas e investimentos de quase R$ 5 milhões de reais na cidade”, pontuou Flávio Dino.

O vice-governador Carlos Brandão ressaltou que a agenda é a continuidade do trabalho itinerante do Governo pelos municípios do Maranhão. “Firmamos várias parcerias com a prefeitura de Sítio Novo. Em tempo de pandemia e de insegurança alimentar, autorizamos o Restaurante Popular, com alimento a R$ 1,00 real, para garantir uma alimentação de qualidade para as pessoas, especialmente, as de baixa renda. Um dia especial, de conquistas e realizações para população”, frisou.

Obras de pavimentação em Sítio Novo (Foto: Handson Chagas)

Na infraestrutura, Flávio Dino assinou ordens de serviço para a pavimentação asfáltica, em trecho de cinco quilômetros e em bloquetes, com doação 125 mil blocos; além da reforma da delegacia, em reforço à segurança pública. O governador entregou ainda kits esportivos, totalizando 384 itens; e no saneamento básico, autorizou a perfuração de três poços artesianos nos povoados Agrovila Água Branca, Santa Maria e na sede.

O prefeito Antônio Coelho enfatizou o momento histórico para a cidade. “Estou muito feliz e agradeço ao governador Flávio Dino e ao vice-governador Carlos Brandão, o carinho que têm com a nossa cidade, e por esse pacote de obras que estamos recebendo. São ações importantes, que já começaram a ser executadas. Um momento histórico para Sítio Novo e agradeço, de coração, pela sensibilidade com o nosso município”, disse.

O professor Ademar Chaves destacou o pacote de obras. “É muito bem-vindo para a cidade, que estava precisando e que será muito bem utilizado pela população. Certamente, vai mudar, para melhor, a vida da nossa população”, avaliou.