Flávio Dino e prefeito de Arame renovam parceria para levar mais investimentos à cidade

Encontro aconteceu no Palácio dos Leões, nesta segunda-feira (25). (Foto: Gilson Teixeira)

O município de Arame, localizado na mesorregião Centro maranhense, vai receber novos investimentos estaduais em infraestrutura. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (25), durante reunião entre o governador Flávio Dino e o prefeito de Arame, Pedro Fernandes.

Durante o encontro, realizado no Palácio dos Leões, em São Luís, o prefeito de Arame e seu filho, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, apresentaram novas demandas da população aramense. “Eu estou aqui falando em nome da cidade de Arame, pedindo mais ao governador. O governador tem nos atendido e muito, mas cada dia a nossa necessidade aumenta e nós estamos aqui pedindo para o governador e saímos daqui satisfeitos”, disse o prefeito.

Dino reforçou que em breve estará no município de Arame para entregar a obra de recuperação de mais um trecho da MA-006, rodovia estadual que liga Arame à cidade de Buriticupu.

“Eu quero agradecer a visita do prefeito Pedro Fernandes, meu amigo há muitos anos, desde que fomos deputados juntos. Conversamos sobre várias prioridades, sobretudo na cidade de Arame, visando a continuidade do trabalho que nós já estamos executando na cidade. Muito em breve estaremos juntos, eu, Pedro Fernandes e Pedro Lucas inaugurando a tão sonhada estrada entre Arame e Buriticupu, o trecho que faltava”, afirmou o governador.

A restauração do pavimento da MA-006 é um investimento do tesouro estadual e garante uma rodovia com melhores condições de trafegabilidade, atendendo a mais um desejo histórico da população.

Mais Asfalto

Ainda de acordo com o governador Flávio Dino, a cidade de Arame, que já recebe investimento do Governo do Maranhão na área da saúde, com a obra de reforma do hospital municipal, também receberá nova etapa do Mais Asfalto, programa estadual de pavimentação asfáltica.

“Com isso quero reiterar que a união, a parceria, a aliança entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Arame é muito forte, sempre visando garantir direitos e benefícios à população dessa querida cidade maranhense”, pontuou Dino.

Os secretários de Estado Ricardo Cappelli (Comunicação Social) e Márcio Jerry (Cidades e Desenvolvimento Urbano) também participaram da reunião do governador Flávio Dino com o prefeito de Arame.

