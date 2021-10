Flávio Dino entrega escolas, autoriza novos investimentos e leva benefícios sociais para as cidades de Colinas, Graça Aranha e Presidente Dutra

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nesta quarta-feira (13), a agenda do governador Flávio Dino será marcada por inaugurações de equipamentos educacionais, autorização para novas obras, celebração de novas parcerias e entrega de benefícios sociais em mais três cidades maranhenses: Colinas, Graça Aranha e Presidente Dutra.

A partir das 9h, o governador Flávio Dino inicia o

roteiro de entregas no município de Colinas, com a inauguração da

unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do

Maranhão (IEMA) ‘Professora Maria das Graças Saraiva Barroso’. Em

Colinas, o governador entrega ainda 4 Kits esportivos, totalizando 768

itens; e 1569 cestas básicas, no âmbito do Programa Comida na Mesa.

Em

seguida, a partir das 11h, Dino estará em Graça Aranha, onde participa

das comemorações pelo aniversário de 62 anos da cidade. Entre os

investimentos para a cidade, Dino assina Ordem de Serviço autorizando

obra de pavimentação asfáltica no Povoado Santa Luzia das Matas e no

balneário Sálvio Dino.

Ainda em Graça Aranha, Flávio Dino assina

acordo de cooperação para doação de blocos intertravados de concreto,

como parte do programa estadual de pavimentação de vias nos municípios

maranhenses.

Educação

O último destino

do dia será a cidade de Presidente Dutra, onde o governador entrega

obras em mais três equipamentos educacionais: reformas das escolas

municipais Wabner Américo e Murilo Braga e do Centro Educa Mais Deputado

Remy Soares. Juntas, as três obras contabilizam investimento aproximado

de R$ 3.174.556,00.

A programação em Presidente Dutra inclui

ainda, a entrega de 4 kits esportivos, totalizando 768 itens; e a

entrega de obras de abastecimento d’água.

O governador finaliza a

agenda com a assinatura de Ordem de Serviço para conclusão da Câmara de

Vereadores, e com a visita a outros dois equipamentos estaduais, já em

funcionamento no município: as unidades do IEMA e do Centro de

Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir) de Presidente Dutra.

SERVIÇO

O quê: entrega de escolas e autorização de novos investimentos estaduais;

Quando: Quarta-feira (13);

Onde: Colinas, 9h; Graça Aranha, 11h; e Presidente Dutra, 14h.

Comentários

Comentários