Flávio Dino entrega escolas em Aldeias Altas, além de Praça da Família, Parque Ambiental e Centro da Juventude em Caxias

Flávio Dino assina ordens de serviços em Caxias (Foto: Brunno Carvalho)

Os municípios de Aldeias Altas e Caxias receberam importantes investimentos do Governo do Estado. Em um só dia foram contemplados setores da educação, infraestrutura, cidadania e lazer. Na tarde desta sexta-feira (15), o governador Flávio Dino iniciou a agenda de entregas em Aldeias Altas onde inaugurou duas escolas. A E.M. Luis de Barros e U.E. Irmã Maria Teles passaram por grande reconstrução e ganharam cada uma oito salas de aulas.

A dona de casa Maria de Deus visitou uma das escolas entregues e gostou do que viu. “Melhorou muito. É um investimento na educação das nossas crianças e eu gostei muito mesmo. A gente só tem a agradecer”.

Durante a visita à cidade, o governador entregou ainda cestas básicas, como parte do programa Comida na Mesa, cartões do Vale Gás e distribuiu mais de 5,8 toneladas de pescado. Dino também assinou ordens de serviço para pavimentação em vias, pelo programa Mais Asfalto; e Termo de Cooperação para doação de 150 mil blocos intertravados. Através programa “Minha Casa, Meu Maranhão” foram entregues casas para os moradores dos seguintes povoados: Taboca, Matão, João Dias e Santa Rosa. Ainda na cidade, cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega de um poço tubular profundo na área urbana do município; e retomada as obras de construção de poços nos povoados Brejo do Mota e Ronca.

O governador Flávio Dino também entregou as chaves de uma ambulância e uma viatura para Aldeias Altas. As obras e investimentos reforçam a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Aldeias Altas e a comunidade, como pontuou o governador.

“Entregando a quinta escola aqui na cidade de Aldeias Altas. Já havíamos inaugurado três anteriormente e hoje estamos entregando mais duas. Escolas de grande porte que vão atender o município. Nós temos outras obras em execução aqui, hoje eu autorizei o início da pavimentação de ruas, entregamos material esportivo, cestas básicas e pescado que serão distribuídos pela prefeitura. Aldeias Altas já têm equipamentos do Governo do Estado, a exemplo do Restaurante Popular e o senhor prefeito fixou hoje novas metas: vamos inaugurar ainda este ano a obra do mirante, que é um atrativo de lazer, de esporte, cultura e diversão para a comunidade. Aldeias Altas já recebeu dezenas de milhões de investimentos em nosso governo e vai continuar recebendo em todas as áreas, porque eu sei da importância dessa cidade e da parceria com o prefeito Kedson e com a prefeitura municipal”, destacou o governador.

O prefeito de Aldeias Altas, Kedson Lima, comemorou os investimentos. “Só temos a agradecer ao governador Flávio Dino, porque ele tem um olhar voltado para aqueles que sempre foram esquecidos e hoje nós aqui recebemos essas duas escolas, recebemos poço artesiano, asfalto, cesta básica, pescado. Então, isso é motivo de orgulho para a gente, e dizer que a população de Aldeias Altas agradece ao governador Flávio Dino”, pontuou o prefeito.

Caxias

Após as entregas em Aldeias Altas, o governador Flávio Dino; o vice-governador Carlos Brandão e a comitiva do Governo do Estado seguiram para a cidade de Caxias. Dino entregou a Praça da Família, o novo Parque Ambiental e o Centro de Referencia da Juventude de Caxias. Opções de convívio e lazer, esporte, cultura e profissionalização. As obras são realizadas pelo Governo do Estado e fazem parte de um conjunto de ações de construção, recuperação e revitalização de espaços públicos por meio de programas da gestão estadual.

A Praça da Família contempla uma área para recreação infantil, outra de jogos com a instalação de mesas de dama, além de quiosques para venda de lanches, academia de pesos, pista de caminhada, playground, fonte luminosa, dentre outros atrativos. São 1650 m² de área construída. O espaço foi erguido com recursos da ordem de R$ 1,3 milhão.

O caxiense Júlio Rodrigues, que é servidor público acompanhou a inauguração. “A praça ficou um luxo. Aqui era um terreno baldio, eu moro aqui do lado e eu brigava com as pessoas porque elas traziam entulhos para essa praça. E hoje a gente está vendo uma realidade muito boa. Eu parabenizo o Governo do Estado pelo que está sendo feito pela comunidade. Uma coisa muito boa”, disse.

Já o novo Parque Ambiental, localizado em uma área de 11 mil metros quadrados, oferece uma estrutura completa de esporte e lazer para a comunidade. O investimento de R$ 7 milhões viabilizou a revitalização com a execução de academia ao ar livre, pista de caminhada, playground, fonte luminosa, quadra poliesportiva e ampla área verde.

Centro de Referência da Juventude

Também foi entregue, em Caxias, o prédio do Centro de Referência da Juventude, que chega com a missão de criar oportunidades de profissionalização para adolescentes, jovens e adultos. O prédio recebeu piso novo, forro, revestimento externo e interno, novas instalações elétricas e hidráulicas, ar-condicionado, sala de dança, entre outros espaços. A obra do Centro de Referência da Juventude custou cerca de R$ 1,2 milhão e é fruto de uma emenda do deputado estadual Adelmo Soares.

“Deus sabe o quanto estou feliz. Essa conquista é inteiramente da juventude. Enquanto saúde tiver, não vou descansar um dia na busca por dignidade, condições de capacitação e oportunidade de trabalho para todos”, pontuou o parlamentar.

Dalete Moraes, que tem 16 anos, será uma das alunas do Centro da Juventude. Para ela uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. “É legal para a gente se capacitar, se profissionalizar melhor, ter um futuro melhor. Então, eu acho muito interessante ter esse Centro da Juventude aqui em Caxias. Estou ansiosa e com expectativa lá em cima para começar os estudos. Vai ser muito legal”, disse ela.

Ainda em Caxias, Flávio Dino entregou 7,1 toneladas de alimentos do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf), kits feira, 2.880 itens esportivos e cartões do Vale Gás.

Clínica Sorrir

Durante a passagem do governador pela cidade de Caxias, também foi iniciada a construção de mais um Centro de Especialidades Odontológicas – Clínica Sorrir, equipamento que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A obra contempla consultório, sala cirúrgica, sala de atendimento pediátrico, radiologia panorâmica e sala de esterilização, entre outros espaços. Com isso, a cidade está prestes a ganhar mais um equipamento público que vai beneficiar milhares de pessoas oferecendo serviços odontológicos especializados.

O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, agradeceu por todas as obras e investimentos que a cidade tem recebido. “Hoje é mais um dia especial e nós só temos que agradecer. Flávio Dino chegou em Caxias e plantou a melhor semente que o ser humano pode plantar, que é a semente do bem, a semente do amor. E hoje colhe o melhor fruto que o município pode oferecer que é o respeito e a dignidade. Essas obras e os programas sociais implementados serão mantidos. É dessa forma que vamos continuar administrando. Parabéns Caxias, parabéns governador”.

O governador Flávio Dino destacou os investimentos para os caxienses, anunciando que logo logo estará de volta na cidade. “Estamos avançando com o nosso cronograma de obras que abrange uma série de temas, todos os assuntos que nos foram levando pelo senhor prefeito, pelos deputados, pelos secretários, que militam, atuam e representam a cidade de Caxias. Nós demos encaminhamento desde a saúde com a instalação do Hospital Macro Regional e posteriormente da neurocirurgia e serviço de oncologia, como também avançamos da cidade de Caxias com a pavimentação de dezenas de quilômetros de ruas e agora estamos avançando com essas inaugurações de hoje e com outras obras em andamento. Muito em breve eu o senhor vice-governador Carlos Brandão vamos retornar a cidade de Caxias porque nós temos Restaurante Popular para inaugurar, a Clínica Sorrir, a Beira Rio de Caxias e temos o Centro de Ciências da Saúde da UEMA para inaugurar. Meu coração está cheio de gratidão, cheio de alegria. Gratidão a Deus, gratidão a população. Essa parceria do Governo do Estado, com a Prefeitura de Caxias, com os deputados, vai continuar, porque esse é o caminho certo, é caminho pelo qual a gente vence a crise. A gente consegue fazer investimentos, enfrentar o desemprego, enfrentar a inflação que está aí em todo o Brasil e aqui no Maranhão nós estamos mostrando como o trabalho sério consegue trazer resultados”, finalizou Dino.

