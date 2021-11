Flávio Dino entrega kits de instrumentos musicais para igrejas da Região Metropolitana

Os equipamentos vão contribuir para desenvolvimento das congregações

(Foto: Brunno Carvalho)

Em solenidade, nesta quinta-feira (11), o governador Flávio Dino entregou kits de instrumentos musicais à 20 igrejas evangélicas da Região Metropolitana de São Luís. Esta foi a 3ª etapa de entregas por meio do Programa Maranhão Musical, em apoio ao trabalho cristão e espiritual desempenhado pelas igrejas.

Na ocasião, Dino ressalta a importância do programa, que estendeu suas atividades para garantir um apoio efetivo às igrejas.

“Nós acreditamos muito no trabalho religioso e espiritual, que é feito pelas igrejas, o trabalho social e o trabalho cultural, porque a cultura musical religiosa, tanto católica, quanto evangélica, é muito forte no nosso estado”, afirmou o governador.Para o secretário de Estado de Relações Institucionais, Enos Ferreira, os instrumentos ajudam no desenvolvimento das congregações.

“A música faz parte da liturgia de todas as igrejas, o louvor faz parte da adoração, da ministração que os fiéis fazem nas igrejas. Esse apoio tem sido essencial”, disse Enos.

O secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso, destaca que o apoio do Governo do Estado à linguagem cultural religiosa, sem distinção, é valorizar a cultura do Maranhão.

“Milhares de instrumentos já foram entregues para bandas municipais, escolares, e agora nós estamos contemplando uma linguagem cultural que é muito importante, que é a linguagem cultural religiosa, que forma muitos músicos, muitos artistas para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo inteiro, que merecem, também, esse apoio do Governo do Estado”, ressaltou Lindoso.

