Flávio Dino entrega obras de três escolas e anuncia novos investimentos para Presidente Dutra

Flávio Dino ao lado do vice-governador e do prefeito de Presidente Dutra, Raimundo Carvalho, o Raimundo da Audiolar (Foto: Karlos Geromy)

Após inaugurar uma unidade plena do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) em Colinas e levar ações estaduais em comemoração aos 62 anos da cidade de Graça Aranha, o governador do Maranhão, Flávio Dino, esteve, nesta quarta-feira (13), no município de Presidente Dutra, cidade onde entregou obras de mais três equipamentos educacionais: as reformas das escolas municipais Wabner Américo e Murilo Braga, e do Centro Educa Mais Deputado Remy Soares.

Juntas, as três obras contabilizam investimento aproximado de R$ 3,17 milhões e prometem melhorar a qualidade do ensino público ofertado à juventude que vive em Presidente Dutra e região, como pontuou o governador.

“Aqui em Presidente Dutra nós já temos um IEMA, e hoje estamos entregando a reforma de escolas municipais e dessa bela escola em tempo integral, o Centro Educa Mais Remy Soares. O Centro foi totalmente reconstruído, um investimento de quase dois milhões de reais, de modo que nós temos aqui na cidade de Presidente Dutra investimento consolidado na educação, melhorando muito a rede, tanto do município, quanto a do Estado”, sublinhou Flávio Dino.

Com a reforma, o Centro Educa Mais Deputado Remy Soares passa a dispor de uma estrutura moderna, com 13 salas de aula, laboratórios de Biologia, Química, Física, Matemática, Robótica, Informática, além de Biblioteca, Auditório, Sala dos Professores, Cozinha, Quadra Poliesportiva, entre outros.

Inaugurado em 2008, pelo então governador Jackson Lago, o prédio que abriga o Centro Educa Mais de Presidente Dutra nunca havia passado por reforma. Até 2017, a escola funcionou em três turnos. Em 2018, a escola passou a integrar a rede Educa Mais, ofertando Educação em Tempo Integral para os estudantes, com conversão simultânea, ou seja, as três séries do Ensino Médio passaram a ser integral no mesmo ano.

O resultado educacional foi imediato. Em 2017 a escola teve nota 3.3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e, na primeira avaliação após a conversão em integral, a escola teve um salto nesse indicador, obtendo 4.6 no IDEB 2019.

Para o gestor geral do Centro Educa Mais Deputado Remy Soares, Rafael Gonçalves, a reforma é essencial para elevar os indicadores educacionais dos alunos.

“Hoje a comunidade escolar está muito feliz porque estamos recebendo uma escola totalmente renovada. É uma escola que foi inaugurada em 2008, mas que nunca havia recebido manutenção. Passou a integrar a rede de ensino integral do estado do Maranhão no ano de 2018, conseguiu melhorar os seus índices educacionais e hoje estamos sendo agraciados recebendo uma escola totalmente renovada, totalmente equipada. A gente só tem a agradecer. É um momento muito feliz pelo benefício que a gente tá recebendo”, destacou o gestor.

Com apenas 16 anos de idade, a estudante Maria Rita aguarda ansiosa a oportunidade de participar das aulas práticas nos laboratórios do Centro Educa Mais Deputado Remy Soares.

“Acabei de começar na escola. Vou aproveitar a reforma Agora a escola vai ter novos instrumentos, vai ter novos laboratórios e estamos muito ansiosos para utilizá-los”

Hemodiálise e Parque Ambiental de Presidente Dutra

A agenda do governador em Presidente Dutra incluiu ainda a entrega de 4 kits esportivos, totalizando 768 itens; a entrega de obras de abastecimento d’água; a assinatura de Ordem de Serviço para obra de conclusão da Câmara de Vereadores e visita ao IEMA da cidade.

Durante a visita ao município, Dino celebrou ainda novas parcerias com a Prefeitura de Presidente Dutra e anunciou três novidades para a cidade: a implantação do serviço de hemodiálise, construção de um parque ambiental e instalação de novos poços para abastecimento d’água.

“Hoje definimos novas prioridades, a exemplo do Parque Ambiental de Presidente Dutra e obras relativas à melhoria do sistema de abastecimento de água. Estamos cumprindo o objetivo principal que marca o nosso governo: diálogo, parceria, união, muito trabalho, resultados e direitos, especialmente para a juventude, com a melhoria da rede educacional”, concluiu o governador.

