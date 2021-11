Flávio Dino entrega via asfaltada e abre licitação para construir Hospital em Dom Pedro

População comemorou a chegada do asfalto novo (Foto: Handson Chagas)

O governador Flávio Dino esteve neste sábado (20) em Dom Pedro, onde entregou a pavimentação da área Triângulo 17 e lançou a licitação para construção do hospital municipal.

“A estrada do Triângulo 17 interliga BR-135 a BR-316. É uma obra de desenvolvimento regional que interessa muito os municípios e vai dinamizar a economia, além de facilitar o acesso ao serviço público. Além disso, autorizei novas obras, especialmente no município de Dom Pedro, a exemplo do hospital, que é um sonho da cidade, a licitação foi aberta hoje, assim como também a pavimentação de ruas. Eu agradeço muito os vereadores e prefeitos da região, estou muito feliz de concretizarmos mais um objetivo, mais um sonho”, comentou Dino.

Na ocasião, o prefeito Galego Mota agradeceu as ações do governo estadual. “O asfaltamento do povoado triângulo é muito importante, esse é um povoado ficou esquecido nas outras gestões, então nós agradecemos, com fé em Deus. Um homem como o Flávio Dino é diferente de todos os outros governador. E ainda vamos trabalhar para colocar um restaurante popular aqui, esse é um sonho de muita gente”, disse.

Lavradora Denise Bezerra comemorou a via pavimentada (Foto: Handson Chagas)

Os moradores comemoraram a entrega do asfalto novo. “Foi maravilhoso para todos os moradores que esperavam isso a vida toda”, disse a lavradora Denise Bezerra. “Desde criança escuto que a estrada vinha, a gente sofria muito com a falta do asfalto, porque era uma poeira, uma lama. Agora, graças a Deus, melhorou 100%”, completou.

O lavrador José da Cruz Alves lembrou como era antes da obra. “Toda hora caia gente nos buracos que tinham na estrada. Graças a Deus, hoje está tudo asfaltado”, disse.

