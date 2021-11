Flávio Dino faz entregas e anuncia Policlínica em São Bento

Flávio Dino autorizou o início das obras da Policlínica de São Bento (Foto: Gilson Teixeira)

Após cumprir agenda de inaugurações nas cidades de Bom Lugar, Paulo Ramos e Bacurituba, nesta quarta-feira (10), o governador Flávio Dino esteve no município de São Bento, onde realizou entregas do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf); de cartões do Vale Gás para 1.600 famílias; e sistema de abastecimento de água, contemplando os povoados Buritizal e Santo Antônio.

Na lista de benfeitorias, o governador anunciou a construção da Praça da Família; assinou ordens de serviço para a construção de uma Policlínica, reforçando os atendimentos de saúde na região; e reconstrução dos Centros de Ensino Dom Luís e Dom Francisco, no âmbito do Programa Escola Digna.

“Todas as áreas de trabalho, saúde, educação, agricultura, a parte social, nós temos investimentos junto à prefeitura. Muita coisa boa acontecendo na cidade de São Bento, graças a Deus, fruto dessa união do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal”, afirmou Dino.

O prefeito de São Bento, Dino Penha, enalteceu a parceria firmada entre o Governo do Estado e a prefeitura, no desenvolvimento do município.

“É uma honra São Bento receber, no nosso governo, duas vezes o nosso governador. E graças a Deus, toda vez que ele vem aqui é anunciando e inaugurando obras. Então, nós são-bentuenses só temos a agradecer”, afirmou Penha.

A dona de casa Maria Silveira, beneficiada pelas entregas de cartões do Vale Gás, afirma que o programa é importante para a população nesse momento de crise.

“Eu tô muito feliz, porque chegou em uma hora em que eu estava precisando muito, estava sem condições mesmo”, disse Maria.

