Flávio Dino inaugura ponte, praça da juventude e anuncia mais obras para a cidade de Timbiras

Na manhã deste sábado (23), o governador Flávio Dino realizou um sonho antigo da população que vive no município de Timbiras, cidade maranhense localizada na região dos Cocais. Em Timbiras, Dino entregou a tão aguardada obra da Ponte sobre o Riacho Santarém. Antes no local existia apenas uma ponte improvisada de madeira, agora os moradores contam com uma estrutura de concreto armado e aço de 25 metros de extensão e 10 metros de largura, com passeios em ambos os lados. Para o prefeito da cidade, Antonio Borba, essa é uma obra que “ficará para a eternidade”.

“Eu quero agradecer o governador Flávio Dino e todo o seu grupo. Nossa satisfação hoje é eterna, porque nós vamos passar e essa ponte fica para a eternidade. É um sonho da população de Timbiras de 100 anos. O governador nos abraçou com todo o seu compromisso e hoje é um dia de gratidão, dia de festa aqui em Timbiras”, avaliou o gestor do município.

Executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), a Ponte do Riacho Santarém foi idealizada para retirar a comunidade timbirense da condição de isolamento no período de chuvas intensas. A via é o principal acesso entre o centro da cidade e a zona rural de Timbiras e irá beneficiar cerca de 4 mil moradores.

“Nós estávamos precisando dessa ponte. Há tantos anos a gente cobrava e finalmente chegou a hora. Nós timbirenses estamos muito felizes por estar recebendo esse presente hoje do nosso governador. Estamos muito satisfeitos com o trabalho do governador em toda a região”, comemorou o professor timbirense, Alex Wagner.

A entrega da Ponte do Riacho Santarém foi apenas uma das entregas do governador na cidade, como parte das ações do Governo do Maranhão em parceria com o município. Na agenda em Timbiras, Flávio Dino também realizou a inauguração de uma Praça da Juventude; entregou obras de pavimentação em vias urbanas; entregou kits esportivos (com um total de 576 itens); entregou cartões do programa Vale Gás, além de assinar Ordem de Serviço para melhorias na Estação de Tratamento de Água de Timbiras e assinar termo de cooperação no curso de qualificação e doação de capacetes, no âmbito do Programa Detran com o Povo, Construindo um Caminho Novo, ação do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão.

“Mostramos mais uma vez o espírito de parceria que temos com todos os municípios. Hoje no caso aqui no município de Timbiras. O prefeito Antônio Borba é meu amigo, trabalha junto conosco, esteve comigo várias vezes e esteve com nossos secretários reivindicando a realizações dessas melhorias. Anunciei aqui novos investimentos e hoje nós estamos inaugurando obras no valor de R$ 5,3 milhões, como a construção da ponte, pavimentação de ruas do centro e a Praça da Juventude. Estabelecemos aqui novas prioridades, sempre juntos para atender os direitos da população de Timbiras”, frisou o governador.

Praça da Juventude e Vale Gás

Durante a entrega da Praça da Juventude, espaço equipado com playground, letreiro com o nome da cidade, quiosques e amplo espaço para realização de eventos, o governador realizou a entrega simbólica de cartões do programa Vale Gás para famílias de baixa renda que moram no município de Timbiras.

Uma das beneficiadas foi a dona de casa Jaqueline da Silva. Desempregada, Jaqueline da Silva conta que o auxílio social chegou na hora certa, já que, com o aumento do valor do gás de cozinha em todo o país, ele estava com dificuldades para adquirir esse item essencial para o lar de qualquer brasileiro.

“Eu me sinto muito feliz. Como a minha situação e de várias pessoas aqui de Timbiras é de renda baixa e como o gás tá muito caro agora, eu acho muito importante isso. Eu não tenho emprego de nada. Hoje como eu tô até com meu gás acabado eu achei muito bom ser premiada com três meses de gás. É bom demais porque eu não tenho de onde tirar para comprar”, pontuou a dona de casa.

Flávio Dino elogiou a qualidade da obra da Praça da Juventude em Timbiras, destacando a importância comunitário do novo equipamento público da cidade. “Uma obra que a gente tá vendo que melhorou a vida da população, bem aqui no centro da cidade de Timbiras. Fiquei feliz em ver que a praça tem espaço para as crianças, espaço para comerciantes, gerando renda e um grande espaço para eventos”, concluiu o governador.

