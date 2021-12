Flávio Dino participa de certificação de alunos do Iema em Paço do Lumiar (Foto: Karlos Gerômy)

Mais de 600 jovens e adultos do município de Paço do Lumiar receberam, neste sábado (18), seus certificados após a conclusão dos cursos vocacionais ofertados pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). Presente no evento, o governador Flávio Dino destacou a importância da formação profissional na busca de oportunidades no mercado de trabalho.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O IEMA é um projeto consolidado em todo o estado. Nós temos vários tipos de formação, agora lançamos e a Assembleia aprovou um novo tipo de IEMA integral que vai garantir um tipo intermediário de ensino em que haverá concomitância do ensino médio com formação profissional e nós temos a terceira modalidade de IEMA, que é o puramente vocacional, com o curso de formação profissional, de modo que essa é uma experiência inovadora no nosso estado e que traz muitos resultados. São milhares de alunos que já passaram por todas essas estruturas, estamos vendo mais um resultado positivo desse trabalho aqui com a certificação desses 600 estudantes”, declarou o governador.

Entre os cursos ofertados em Paço, estão o de eletricista predial, doces e salgados, manicure e pedicure, montagem e manutenção de computadores, cuidador de idoso, gastronomia básica, instalação e manutenção de fibras ópticas, agende de portaria e reparos e manutenção de celular.

Já o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, ressaltou o papel fundamental do IEMA na formação dos jovens de todo o estado. “Essa é uma etapa muito importante desse processo permanente de qualificação profissional de nossos adolescentes, da nossa juventude. A entrega de certificados é a conclusão de uma etapa na vida desses jovens maranhenses que tem no IEMA um ponto de referência fundamental em sua formação”, disse.

Durante a solenidade, também foram entregues conjuntos do Programa Mais Renda para apoio ao empreendedorismo e abertura de negócios dos formandos. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a intenção da certificação e do benefício Mais Renda é fazer com que as pessoas possam, ao mesmo tempo, sair da crise e garantir a oportunidade.

“O governo Flávio Dino trabalha diariamente. Eu tenho percorrido o Maranhão todo fazendo essas certificações e o que eu tenho visto é a gratidão das pessoas e mais: pessoas trabalhando, ganhando seu dinheiro, fazendo o seu negócio e trabalhando em várias empresas do nosso estado. Pra que vocês tenham uma ideia, em 2015, quando o governador Flávio Dino iniciou a formação do trabalho jovem, a formação dos IEMAs vocacionais, nós certificamos duas mil pessoas. O governador Flávio Dino foi intensificando esse trabalho e neste ano da pandemia, quando todo mundo achava que o governador fosse trabalhar menos, nós trabalhamos mais. Só neste semestre nós estamos certificando mais de 36 mil pessoas”, completou.