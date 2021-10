Flávio Dino participa de missa que celebra 30 anos da visita do papa João Paulo II ao Maranhão

Flávio Dino participa de missa no Parque João Paulo II (Foto: Gilson Teixeira)

O governador Flávio Dino participou, nesta quarta-feira (13), da missa que celebrou os 30 anos da visita do papa João Paulo segundo ao Maranhão. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo Dom Gilberto Pestana, no Parque São João Paulo II, local onde o pontífice discursou aos fiéis quando esteve em São Luís e que recentemente foi restaurado pelo governo estadual.

“João Paulo II veio aqui como papa, posteriormente foi canonizado, e é importante essa reunião de fé para comemorar, celebrar essa passagem e, sobretudo, reviver as palavras que ele aqui pregou há 30 anos atrás, que permanecem com imensa atualidade, sobretudo a mensagem de justiça social, a mensagem do evangelho, fundamentalmente do amor, da partilha, da solidariedade. Por isso que eu estou aqui, em razão da minha fé, mas também como governador do Estado para saudar a igreja católica por esse evento que integra a história do Maranhão”, declarou Dino.

João Paulo II foi o primeiro papa a visitar o Brasil. Durante o período em que esteve à frente da Igreja Católica, fez três visitas oficiais. A primeira foi em 1980. Já em sua segunda passagem pelo país, o Papa chegou no dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro de 1991.

O pontífice desembarcou no Aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, a 20 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal. Assim que desceu da aeronave, beijou o chão, como tinha o costume de fazer quando chegava em um novo país.

Durante a cerimônia de boas-vindas ainda no aeroporto, o papa disse que trazia imensa alegria no coração por retornar ao Brasil. No discurso, destacou o potencial da nação brasileira para desempenhar um papel de relevância entre os povos de todo o mundo. Também lembrou da necessidade da atenção e solidariedade com os menos favorecidos, para reduzir desigualdades sociais e econômicas.

No dia seguinte, o papa participou do encerramento do XII Congresso Eucarístico Nacional em Natal e se reuniu com bispos brasileiros. Outras capitais também receberam o pontífice: além de São Luís, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Florianópolis, Vitória, Maceió e Salvador estiveram no roteiro. A visita ao Brasil ficou marcada pela beatificação da Madre Paulina do Coração de Jesus Agonizante, em Florianópolis.

