Flávio Dino se reúne com representante do Escritório de Direitos Humanos da ONU para América do Sul

O governador Flávio Dino recebeu nesta quinta-feira (18), no Palácios dos Leões, em São Luís, Jan Jarab, representante na América do Sul do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos.

De nacionalidade tcheca, Jarab explicou o teor da reunião na capital maranhense. “Hoje temos várias programas com o governo federal, o programa de proteção dos defensores dos direitos humanos, mas aproveitei também para ter essa audiência com o governador do Estado para conhecer mais sobre a dinâmica dos direitos humanos no Maranhão, em particular sobre as pessoas defensoras dos direitos humanos e os conflitos da terra, que é um tema muito interessante e também muito preocupante não só em todo o Brasil mas em toda América Latina, estamos sempre de olha nas situações das comunidades indígenas, comunidades tradicionais, frente ao agronegócio”, disse.

Com sede em Santiago do Chile, o Escritório para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos trabalha com oito países da região: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

