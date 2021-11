Formando e Cozinhando: Maranhão e Itália juntos em um só prato

Chef Malu Melo ministrando Aula Show no “Formando e Cozinhando”. (Foto: Divulgação)

A gastronomia é tão versátil que torna possível unir Brasil e Itália em um mesmo prato. Durante a Aula Show do programa social ‘Formando e Cozinhando’, que ocorreu no último sábado (30), sobre “Cozinha Brasileira e suas Raízes Italianas”, ministrada pela ex-jurada do programa ‘Cozinheiros vs Chefs’ e membro da Federação Italiana de Cozinheiros (FIC), Malu Melo, os alunos aprenderam a unir a base da gastronomia italiana com os ingredientes regionais.

O projeto que acontece nas dependências do IEMA Gastronomia, localizado na Rua do Egito, é uma realização do Governo do Maranhão por meio das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), Governo (Segov) e Cultura (Secma), através da Lei de Incentivo à Cultura. Os alunos ‘Formando e Cozinhando’ aprenderam a fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa com ingredientes locais. Como entrada, a chef Malu Mello ensinou a fazer o crudo de robalo. O prato principal foi um ravioli de caranguejo com molho. Como sobremesa, uma panna cotta de chocolate com cupuaçu e tamarindo.

Malu Mello falou aos alunos do programa sobre a cozinha ítalo-brasileira, além de conhecerem o potencial dos ingredientes locais. “Os alunos aprenderam a usar as técnicas italianas com os ingredientes regionais. O cozinheiro que usa os ingredientes regionais acaba valorizando o produtor local e o seu estado, além de contribuir para economia. Passei para eles que é possível fazer uma gastronomia internacional com o que insumos que temos”, contou a chef Malu Mello.

“Ficamos felizes em receber grandes chefs para dar aulas e passar suas experiências aos nossos alunos, que estão vivenciando uma experiência única. Este aprendizado eles vão levar para toda a vida”, disse o titular da Sedes, deputado Márcio Honaiser.

Para Marlúcia Silva a aula foi uma surpresa em vários aspectos, pois a aluna nunca tinha experimentado crudo e nem ravioli fresco de caranguejo. “Cada aula do programa conheço um sabor diferente, além de pratos diferentes. Fiquei bem surpresa com o crudo de robalo, pois é fácil de fazer e muito saboroso. Outro prato que chamou atenção foi o ravioli fresco de caranguejo com o molho pomodoro. Não vejo a hora de testar essas receitas”, falou a aluna empolgada.

Para que os alunos do programa social ‘Formando e Cozinhando’ não fossem prejudicados e não perdessem a Aula Show durante a greve dos rodoviários, o Governo do Maranhão garantiu transporte aos 25 alunos que fazem parte do projeto.

Para Sara Viviane, aluna do ‘Formando e Cozinhando’ , o programa tem tido a preocupação de busca-los e deixa-los durante os dias de aula em que os rodoviários estiveram de greve. “O projeto além de fazer com que a gente valorize a nossa gastronomia, possui um cuidado todo especial com todos nós alunos. Para que não fôssemos prejudicados durante a greve de ônibus, foi disponibilizada uma van para nos trazer e levar para casa tudo com a intenção de que não percamos nada. Estou muito realizada por fazer parte disso e por aprender cada vez mais durante as aulas”, destacou Viviane.

Além de receber qualificação de profissionais de renome do Estado e convidados, os alunos do ‘Formando e Cozinhando’ recebem uma bolsa auxilio mensal no valor de R$ 500,00 para acesso e permanência nas atividades da ação.

