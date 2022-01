Fotos: Família afetadas pela chuva em Grajaú recebem apoio do Governo

No município de Grajaú, a comitiva esteve nas áreas afetadas, entre estas, o bairro Trizidela, que está entre os mais prejudicados. O vice-governador visitou o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), conduziu distribuição de várias cestas de alimentos às famílias desalojadas e anunciou a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na região. Equipes do bombeiros e Defesa Civil atuam no atendimento aos afetados. A situação será acompanhada enquanto houver chuvas e cheias do rio Grajaú.