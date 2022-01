Fotos: Lançamento de Plano estadual de políticas públicas sobre drogas no Maranhão

O Governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e outras secretarias estaduais, lançou, na terça-feira (11), o Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. O Plano estabelece como prioridade a reafirmação e integração das políticas públicas nas intervenções sociais, para que as ações, em articulação com os movimentos sociais e por meio das Organizações da Sociedade Civil, contribuam para o enfrentamento ao uso de drogas no estado. O documento é pautado na defesa de que a saúde é um direito humano indispensável para o exercício dos outros direitos.