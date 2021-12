Funac realiza reunião para balanço das ações de 2021

A presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), Sorimar Sabóia se reunirá nesta sexta-feira (17), das 0h às 11h30, com os diretores de unidade e chefes de setores administrativos, para fazer um balanço das ações realizadas ao longo do ano de 2021 e elencar os desafios e as estratégias de superação para 2022, a fim de melhorar a gestão do sistema socioeducativo.

SERVIÇO

O quê: Funac realiza reunião para balanço das ações 2021

Quando: Nesta sexta-feira (17), das 9h às 11h

Onde: Auditório da Esma (R.Cândido Ribeiro, nº850, Centro)