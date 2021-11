Governador Flávio Dino e vice-governador Carlos Brandão anunciam pacote de obras em Barão de Grajaú

Flávio Dino entrega mais de 700 cestas básicas do Comida na Mesa (Fotos: Nael Reis)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após cumprir agenda de inaugurações nas cidades de São João dos Patos e Passagem Franca, neste sábado (6), juntamente com o vice-governador Carlos Brandão, o governador Flávio Dino, esteve no município de Barão de Grajaú, onde realizou a entrega de 719 cestas básicas do Comida na Mesa e assinou ordens de serviço.

No pacote de benefícios autorizados por Flávio Dino estão a implantação do Restaurante Popular no município; pavimentação asfáltica de 4 km no povoado Rodagem, que integra o Programa Mais Asfalto; e a obra de reforma do Hospital Municipal.

“Se a gente somar o hospital, o asfalto, as cestas, o restaurante, fora o custeio, mais reformas, nós estamos falando, praticamente, de 5 milhões de reais em obras em Barão de Grajaú”, disse o governador.

O vice-governador, Carlos Brandão, ressalta a importância de obras como a reforma do Hospital Municipal e a construção do Restaurante Popular no atual cenário de pandemia.

“A reforma do Hospital Municipal era um desejo, uma necessidade para a melhoria da qualidade da saúde do município, bem como o Restaurante Popular. Em tempos de pandemia, há essa necessidade muito grande de segurança alimentar. Nós estamos expandindo isso pelo estado inteiro”, disse Brandão.

Na oportunidade, a pedido da prefeita de Barão de Grajaú, Claudimê Lima, também foram garantidas perfurações de poços na cidade.

“O governador está aqui hoje trazendo, também, a perfuração de poços para o nosso município, que é um problema muito antigo aqui para nós, que é a água. Os poços vão para os bairros onde a Caema não consegue chegar”, frisou a prefeita.

Comentários

Comentários